Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla/Fethiye yangınının tamamen, Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı: Fethiye yangını tamamen, Gömeç, Alanya ve Gülnar-Aydıncık yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla/Fethiye yangınının tamamen, Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşıt mevkisinde ormanlık alanda dün başlayan yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

Günün aydınlanmasıyla ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ile havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Yoğun duman nedeniyle zaman zaman hava araçlarının sayıları azaltılıyor.

Vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

Yangın esnasında köpeğini kaybeden Arzu Celep, gazetecilere "Kül olduk. Bir şeyimiz kalmadı. Köpeğim yok. Ne olduğu belirsiz. Kuzular gibi bakıyordum köpeğime. Köpeğimi çok özlüyorum. Canımdan kıymetliydi, her şeyimdi." dedi.

Raziye Aşkın da hayvanlarını alıp kaçtıklarını belirterek, "Canımız yandı, her şeyimiz yandı. Hayvanlarımızı alıp yukarı doğru çıktık. Burada olsak biz de yanardık. Yetiştirdiğimiz ağaçlarımız yandı. Köyümüzdeki zeytinliklerimiz de yanmış." ifadelerini kullandı.

Ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Ayrıca 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.

Balıkesir

Gömeç'e bağlı Kumgedik Mahallesi kırsalında önceki gün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Gömeç'te çıkıp Ayvalık ilçesine sıçrayan yangına 5 uçak, 6 helikopter, 57 arazöz, 42 itfaiye aracı, 58 su tankeri, 16 ilk müdahale aracı, 181 hizmet aracı, 14 dozer, 17 kepçe ve greyder, 3 TOMA, 10 otobüs ve 13 ambulans ile 850 personel ve 55 orman gönüllüsü müdahale ediyor.

Risk altında bulunan Ayvalık'a bağlı kırsal Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerinin sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Kırsal Bağyüzü Mahallesi de tedbir amacıyla boşaltıldı.

Çalışmalar sırasında ikisi itfaiye, biri orman personeli olmak üzere 4 kişi yaralandı, alevlerin arasında kalan İzmir Büyükşehir Belediyesine ait bir su tankeri yandı.

Yangın bölgesine sabah saatlerinden itibaren yeniden havadan müdahale başladı.

Alevlerden etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.

Antalya

Sapadere Mahallesi'nde 29 Temmuz'da ormanlık alanda başlayan yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 40 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 25 hizmet vasıtası, 9 iş makinesi ve 400 orman personeli katılıyor.

Ekipler gece gündüz yaptıkları söndürme çalışmaları sonucu yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, AA muhabirine, 29 Temmuz saat 14.20 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin 10 dakika içerisinde ilk müdahaleye başladığını söyledi.

Yangına karşı havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale yapıldığını aktaran Kayıran, "Yangın 'tamamen kontrol altına alındı' diyemeyiz ama büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamen bittikten sonra ne kadar alanın yangından etkilendiğini daha net görebileceğiz." diye konuştu.

Kayıran, Kaş ve Kumluca'daki yangınların ise tamamen kontrol altına alındığını hatırlattı.

Fethiye'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Yeşilüzümlü Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.

Görüntülerde bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara dönüştüğü görüldü.

Bakan Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da NSosyal hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Yeşil vatan savunmasının aralıksız devam ettiğini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde, Muğla/Fethiye yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Balıkesir/Gömeç, Antalya/Alanya ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınları da büyük ölçüde kontrol altında. Aydın/Çine'de devam eden yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek."