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Bakan Yumaklı, Çanakkale ve Bilecik'te bazı alanlarda kara avcılığının durdurulduğunu duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale ve Bilecik'te orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığının bugün itibarıyla durdurulduğunu bildirdi.

Zeynep Duyar  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Bakan Yumaklı, Çanakkale ve Bilecik'te bazı alanlarda kara avcılığının durdurulduğunu duyurdu

Ankara

Yumaklı, X sosyal medya platformundan Çanakkale ve Bilecik'teki kara avcılığı faaliyetine yönelik bilgi verdi.

Çanakkale ve Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarından etkilenen yaban hayvanlarının yaşam alanlarına ilişkin tedbir alma ihtiyacının ortaya çıktığını belirten Yumaklı, "2023-2024 Av Dönemi'nde bu illerimizdeki orman yangınlarından etkilenen avlaklarda kara avcılığı bugün itibarıyla durdurulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada da Kara Avcılığı Kanunu gereği Çanakkale Merkez ve Lapseki genel avlağı, Üçpınar, Kirazlı ve Elmacık devlet avlakları ile Bilecik Lefke devlet avlağında kara avcılığına yasaklama getirildiği kaydedildi.

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