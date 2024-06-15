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Bakan Yumaklı, Babadağ'daki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Babadağ ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Enes Duran  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Bakan Yumaklı, Babadağ'daki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından, söz konusu yangınla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Yumaklı, "Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun Denizli." ifadesini kullandı.

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