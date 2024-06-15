Bakan Yumaklı, Babadağ'daki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Babadağ ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
Ankara
Denizli'nin Babadağ ilçesinde dün çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı https://t.co/9MIqUE81hU pic.twitter.com/7iiG0p4hFJ— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 15, 2024
Yumaklı, sosyal medya hesabından, söz konusu yangınla ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Yumaklı, "Denizli Babadağ'da dün başlayan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun Denizli." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.