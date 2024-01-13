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Bakan Yerlikaya'dan şehitlere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunanlara ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşımlarda bulunan 15 şüpheliden 6'sının yakalandığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 13.01.2024 - Güncelleme : 13.01.2024
Bakan Yerlikaya'dan şehitlere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunanlara ilişkin açıklama

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 110 hesap yöneticisi ile kullanıcısının tespit edildiğini belirtti.

Şüphelilerden 95'inin yurt dışında olduğunun belirlendiği ve haklarında adli işlemler başlatıldığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 15 şüpheliye yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. 9'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 110 hesap yönetici ve kullanıcılarının 98'ine bölücü terör örgütü propagandası yapmaktan, 12'sine ise provokatif bilgiyi yaymak suçlarından işlem yapıldı."

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