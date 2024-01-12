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Bakan Yerlikaya'dan şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere yönelik provokatif paylaşım yapılan hesaplar hakkında tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Bakan Yerlikaya'dan şehitlere yönelik provokatif paylaşım yapanlarla ilgili açıklama

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada provokatif amaçlı olarak, terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır."

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