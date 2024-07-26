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Bakan Yerlikaya'dan Malatya'daki konteyner kente ilişkin paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Emniyet Müdürlüğünce konteyner kentte yaşayan çocuklar için düzenlenen açık hava sinema etkinliğinin görüntülerini paylaştı.

Buğrahan Ayhan  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Bakan Yerlikaya'dan Malatya'daki konteyner kente ilişkin paylaşım

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından konteyner kentte yaşayan çocuklarımız için açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Çocuklarımızın gülüşü dünyalara bedel." ifadelerini kullandı.

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