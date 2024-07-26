Bakan Yerlikaya'dan Malatya'daki konteyner kente ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya Emniyet Müdürlüğünce konteyner kentte yaşayan çocuklar için düzenlenen açık hava sinema etkinliğinin görüntülerini paylaştı.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından konteyner kentte yaşayan çocuklarımız için açık hava sinema etkinliği düzenlendi. Çocuklarımızın gülüşü dünyalara bedel." ifadelerini kullandı.
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz tarafından konteyner kentte yaşayan çocuklarımız için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 26, 2024
Çocuklarımızın gülüşü dünyalara bedel.#HayırlıCumalar
📍Umut Konteyner Kent / Malatya@malatyaemniyet pic.twitter.com/B4sJl9v4ov