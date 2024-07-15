Bakan Yerlikaya'dan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseli paylaşımı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık tarafından 15 Temmuz'a özel hazırlanan "Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim" belgeseline ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığının bombaların hedefi olduğunu anımsattı.
“Ahmet’im, Mehmet’im, Şehitlerim” belgeseli🇹🇷#15Temmuz’da hainler Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı gibi şehitler ocağı olan, gururumuz olan aslan yuvalarına bomba yağdırdılar.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 15, 2024
Sanki Türkiye işgal kuvvetleri tarafından ablukaya alınmıştı.… pic.twitter.com/H4oHj4EG58
Bakan Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
"Sanki Türkiye işgal kuvvetleri tarafından ablukaya alınmıştı. Sandılar ki, bu millet korkup, sinecekti. Sandılar ki şanlı bayrağımız mahzun kalacaktı. Sandılar ki, ülkemizi kendi karanlıklarında boğacaklardı. Hayır, öyle olmayacaktı. O hainlerin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı vardı. Kalpleri vatan aşkıyla çarpan kahramanların, koca yürekli korkusuzların, geri atacakları tek bir adımları dahi yoktu. İşte o korkusuz yüreklerden ikisi de ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerdi. Birlikte şehadete koştular. 'Ahmet'im, Mehmet'im, Şehitlerim' belgeselinde bu unutulmaz kahramanlıklar ve iki kardeşin iç burkan gerçek yaşam öyküleri anlatılıyor."