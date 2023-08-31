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Bakan Yerlikaya, turuncu kategoride aranan FETÖ'cü Çetinkaya'nın yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, turuncu kategoride aranan firari FETÖ'cü Mehmet Çetinkaya'nın yakalandığını bildirdi.

Ahmet Sertan Usul  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Bakan Yerlikaya, turuncu kategoride aranan FETÖ'cü Çetinkaya'nın yakalandığını açıkladı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyonda, Bakanlığın Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan FETÖ üyesi Çetinkaya'nın Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandığını belirtti.

FETÖ üyelerine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Özbekistan'da 1992-1994 yıllarında FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yaptığı ve bu ülkenin sözde ilk FETÖ/PDY imamı olduğu belirtilen Mehmet Çetinkaya'nın, geçmişte örgütte sözde Muğla Köyceğiz ilçe imamı ve Muğla il imamı olarak faaliyet yürüttüğüne ilişkin de bilgiler bulunuyor.

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