Bakan Yerlikaya, turuncu kategoride aranan FETÖ'cü Çetinkaya'nın yakalandığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, turuncu kategoride aranan firari FETÖ'cü Mehmet Çetinkaya'nın yakalandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen operasyonda, Bakanlığın Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan FETÖ üyesi Çetinkaya'nın Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandığını belirtti.
TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN FİRARİ FETÖ ÜYESİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 31, 2023
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda;
FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. #Muğla… pic.twitter.com/yN4PEZaiX9
FETÖ üyelerine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, terör örgütlerine yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.
Özbekistan'da 1992-1994 yıllarında FETÖ okullarının genel müdürlüğünü yaptığı ve bu ülkenin sözde ilk FETÖ/PDY imamı olduğu belirtilen Mehmet Çetinkaya'nın, geçmişte örgütte sözde Muğla Köyceğiz ilçe imamı ve Muğla il imamı olarak faaliyet yürüttüğüne ilişkin de bilgiler bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.