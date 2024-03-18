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Bakan Yerlikaya: Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili 12 şahıs gözaltına alındı

Özcan Yıldırım  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Bakan Yerlikaya: Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili 12 şahıs gözaltına alındı

Ankara
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili 12 şahıs gözaltına alındı." dedi.

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