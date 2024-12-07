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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te 5113 konutun teslim töreninin ardından hak sahibi bir ailenin evini ziyaret etti. -VTR-
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Bakan Yerlikaya: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremin ilk gününden itibaren seferberlik ruhuyla hareket ettik

Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremin ilk gününden itibaren seferberlik ruhuyla hareket ettik. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye idealimizden asla taviz vermeden, güçlü bir inançla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Eşber Ayaydın, Adsız Günebakan  | 07.12.2024 - Güncelleme : 07.12.2024
Bakan Yerlikaya: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremin ilk gününden itibaren seferberlik ruhuyla hareket ettik

Gaziantep

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güneyşehir'de 5 bin 113 konutun anahtar ve tapu teslim töreninde yaptığı konuşmada, köklü medeniyetlere ev sahipliği yapan gazi şehirde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Milli mücadelenin meşalesi olan Gaziantep'in bugün de ülkenin rekabet gücü yüksek öncü şehirlerinden biri olduğunu aktaran Yerlikaya, "İstikbal ve kalkınma mücadelemize modern sanayi tesislerindeki üretimi ve her yıl artan istihdamıyla büyük katkılar sunuyor. Ülkemizin sönmez bir yıldızı gibi parlıyor. Işığımız daim olsun, hiç sönmesin inşallah." dedi.

Bakan Yerlikaya, "asrın felaketi" olan 6 Şubat'ın yüreklerde derin acılar bıraktığını belirterek şöyle konuştu:

"Yükselen her bir feryat, milletimizin kalbinde yankı buldu. Enkazın altından kurtarılarak çıkan, hayata tutunan her bir can, her bir nefes milletimizin umudunun yeniden ayağa kalkma kararlılığının sembolü oldu. Milletçe el ele vererek omuz omuza gösterdiğimiz dayanışma asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdü. Hep birlikte tek yürek olduğumuzda zorlukların üstesinden nasıl geldiğimize tüm dünya bir kez daha şahit oldu. Çok gözyaşı döktük ama umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik. Birbirimize daha sıkı sıkı sarıldık. Devletimizin gücü, milletimizin dayanışması, o karanlık günleri geride bırakmamızı sağladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde depremin ilk gününden itibaren seferberlik ruhuyla hareket ettik. Allah'ın izniyle büyük ve güçlü Türkiye idealimizden asla taviz vermeden, güçlü bir inançla yolumuza devam ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Deprem şehirlerini altyapısıyla, üstyapısıyla şehir merkeziyle, kırsalıyla tamamen ayağı kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz" sözünü hatırlatan Bakan Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6 Şubat depremleri sonrası gerçekleştirdiğimiz kura törenleriyle Gaziantep ilimizde, il ve ilçe merkezlerinde toplam 20 bin 888 konutumuzu teslim ettik. Böylece Gaziantep'te hak sahibi olan 9 ilçemizin 6'sında konutlarımızı hamdolsun tamamladık. İnşallah en kısa sürede Nurdağı, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerimizde de konutlarımızı tamamlayacağız. AFAD'ımızla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla 6 Şubat'tan bugüne hep birlikte hareket ediyoruz. Şimdiye kadar ne söz verdiysek tuttuk. Ne vadettiysek bir bir gerçekleştirdik. Neyi hedeflediysek Allah'a şükürler olsun başardık. Milletimizin yani sizlerin güvenine layık olmanın gereğini yerine getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Sıcak yuvasına kavuşmayan, yeni iş yerini açamayan tek bir hak sahibinin bile kalmasını istemiyoruz. Komşuluk yaşasın, çocuklarınız güvenle büyüsün istiyoruz. Gaziantep'in huzur dolu mahallelerinde gençlerimiz güvenli bir geleceğe emin adımlarla ilerlesin istiyoruz. İşte bu milletiyle aynı yolda yürüyen güçlü bir liderliğin tezahürüdür. Milletin refahını her şeyin üstünde tutan, iradenin yansımasıdır. Milletine sadakatle bağlı olmaktır bu. Milletin hizmetkarı olmaktır bu. Halkına adanmış olmak, derdine derman olmaktır. Bugün Şahinbey ilçemizde yapımı tamamlanan 5 bin 113 konutun anahtar ve tapu teslim törenini gerçekleştiriyoruz. Depremden hemen sonra konutları yapacağız dedik mi? Dedik. Bir bir hak sahiplerimize sıcak yuvalarına kavuşturacağız dedik mi? Dedik. Peki söylediklerimizi yaptık mı? Hamdolsun, şükürler olsun yaptık."

Bakan Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut projesi başlattığını aktararak Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

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