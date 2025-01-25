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Bakan Yerlikaya, Konya'da çöken bina enkazından kurtarılan yaralıları hastanede ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'nın Selçuklu ilçesinde çöken binanın enkazından kurtarılan 3 kişiyi hastanede ziyaret etti.

Utku Şimşek  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Bakan Yerlikaya, Konya'da çöken bina enkazından kurtarılan yaralıları hastanede ziyaret etti

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam çöken Taşoluk Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz şükürler olsun enkaz altında kalan 3 kardeşimizi sağ olarak kurtardı. Kendilerini hastanede ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Yerlikaya'nın ziyaretine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

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