Dolar
34.73
Euro
36.67
Altın
2,648.38
ETH/USDT
3,927.20
BTC/USDT
102,372.00
BIST 100
9,951.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü PKK/YPG’den kurtardığı Halep’teki Aziziye Mahallesinden yayındayız
logo
Gündem

Bakan Yerlikaya: KADES, tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında olmaya devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "KADES, tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında olmaya devam ediyor. KADES uygulamasını bugüne kadar 7 milyon 648 bin 264 kişi indirdi." ifadelerini kullandı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Bakan Yerlikaya: KADES, tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında olmaya devam ediyor

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Kadına Karşı Şiddeti ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunun üyelerini bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin toplumsal vicdanı tahrip eden derin bir yara olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetin her türlü biçimi, toplumun ahlaki ve manevi değerlerine, insanlık onuruna, insan haklarına, ailenin can damarına ve insanlığın ortak değerlerine yönelik bir saldırıdır. Her bir kadının şiddetten uzak, şiddet korkusu olmadan güven içinde, huzur içinde yaşaması asla taviz vermediğimiz ve vermeyeceğimiz bir konudur. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla göz yummayız. Bunu affetmeyiz. Bunu kabullenemeyiz."

- KADES ihbarlarına öncelik veriliyor

Kadına yönelik şiddeti önlemede "Kadın Acil Destek Uygulaması"na (KADES) büyük önem verildiğini belirten Ali Yerlikaya, "KADES, tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında olmaya devam ediyor. KADES uygulamasını bugüne kadar 7 milyon 648 bin 264 kişi indirdi." ifadesini kullandı.

Bu yıl KADES’e gelen ihbar sayısının 1 milyon 420 bin 66 olduğunu bildiren Yerlikaya, bu ihbarların her birinin en öncelikli ihbar kabul edilerek hemen gereğinin yapıldığını vurguladı.

Yerlikaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadına şiddetle ilgili KADES’e ya da 112'ye gelen çağrı 'en öncelikli çağrı' sınıfındadır. Eğer bir kadın, şiddete maruz kalacağını anladığı anda, bu çağrıyı yaptığında, o kadının bulunduğunu konuma en yakın ekip kimse, arkadaşlarımız derhal o konuma gidiyor. Kadınlara kalkan elleri indirmeye kararlıyız. Bu konu bizim amasız, fakatsız en hassas olduğumuz konuların başında geliyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
Bakan Yerlikaya: KADES, tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında olmaya devam ediyor
Depremlerde hasar gören ata yadigarı Yeşilyurt Camii Kebir ayağa kaldırılıyor
JAK timleri Palandöken'de turistlerin güvenliği için gece gündüz görevde
DMM, "Esnafa konum vergisi geliyor" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Bakan Yerlikaya: KADES, tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında olmaya devam ediyor

Bakan Yerlikaya: KADES, tek tuşla şiddetin karşısında kadınların yanında olmaya devam ediyor

Suç örgütlerine yönelik bu ay yapılan "Kuyu" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, emniyet şeridinin önemine dikkati çeken çocuğun videosunu paylaştı

RTÜK Başkanı Şahin'den şiddet içeren yayınlara ilişkin açıklama

RTÜK Başkanı Şahin'den şiddet içeren yayınlara ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet