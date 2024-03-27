Bakan Yerlikaya Fatih'te bir kadını darbeden kişinin adliyeye sevk edildiğini açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Fatih'te bir kadını darp eden ve kutsal değerlere küfreden kişinin gözaltına alınıp adliyeye sevk edildiğini bildirdi.
Ankara/İstanbul
Bakan Yerlikaya, açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Fatih'te bir kadının darp edilmesi ve kutsal değerlere küfür edilmesi" olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığını belirtti.
GEREĞİ YAPILDI-10— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 27, 2024
Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Fatih’te bir kadının darp edilmesi ve kutsal değerlerimize küfür edilmesi” olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce inceleme yapılmıştır.
Olayı gerçekleştiren şahsın 32 yaşındaki A.Ü.Ş. olduğu… pic.twitter.com/emKjAlFLSo
Olayı gerçekleştiren 32 yaşındaki A.Ü.Ş'nin gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildiğini duyuran Yerlikaya, yapılan incelemede, şahsın olayın meydana geldiği işyerinin sahibinin yeğeni olduğunun anlaşıldığını kaydetti.
A.Ü.Ş'nin aynı işyerinde çalıştığı ve "İşyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 11 suç kaydının olduğunun tespit edildiğini açıklayan Yerlikaya, ayrıca "uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak" suçlarından da kesinleşmiş 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası olduğunun tespit edildiğini aktardı.
Yerlikaya, "Masum insanlara saldıran, kadınlara şiddet uygulayan, dini ve manevi değerlerimize hakaret eden kim olursa olsun adalet önünde hak ettiği cezayı çekecektir." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valiliğinden açıklama
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Fatih'te bir kadının darbedilirken manevi değerlere de küfredilmesi olayının görüntülerinin sosyal medyada yayınlandığı belirtildi.
Söz konusu görüntülerin toplumda infiale yol açtığı bildirilen açıklamada, bunun bir yansıması olarak da iş yerinin kepenklerine olaya tepki gösteren vatandaşlarca çeşitli yazılar yazıldığı aktarıldı.
Açıklamada, emniyet birimlerinin çalışması sonucu kadını küfürler eşliğinde darbeden A.Ü.Ş'nin gözaltına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan hakkında işlem yapılan şahsın sorgusunda 'iş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 11 suç kaydının olduğu anlaşılmıştır."
Olayın yaşandığı iş yerinin, Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildiği belirtilen açıklamada, dükkanın mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün ise tahliye sürecini başlattığı kaydedildi.
Fatih Belediyesince söz konusu iş yerinin ayrıca ruhsatının da iptal edildiği öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.Ü.Ş. adliyeye sevk edildi.
İş yerinin önüne gelen grup olaya tepki gösterdi
Öte yandan söz konusu iş yerinin önüne gelen bir grup, olaya tepki gösterdi.
İş yerinin kapalı olan kepenklerini tekmeleyen gruptakiler, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. İş yerinin kepengi üzerine olaya tepki amacıyla yazılan "Allah'ın kitabı ve Resulü canımızdan evladır" yazısı ise bazı kişiler tarafından silindi.
Polis ekiplerinin iş yeri önündeki bekleyişi sürüyor.
Çalışanın iş akdi feshedildi
İş yeri sahibinin avukatı Tamer Yılmaz, gazetecilere, yaşanan olayın hiçbir mazereti olamayacağını belirtti.
Olaya karışan şüphelinin çalışan olduğunu ve iş akdinin derhal feshedildiğini aktaran Yılmaz, kolluk ve yargıya intikal eden konuda iş yeri sahibinin de hiçbir şekilde çalışanın yanında durmadığını dile getirdi. Yılmaz, olayın iş yerine gelen kadının bir gün öncesinden aldığı iki cep telefonu kılıfından birini iade etmek istemesi nedeniyle yaşandığını anlattı.
Bu sırada Avukat Yılmaz'ın açıklamalarına tepki gösteren Muhammed Miraç Sarıoğlu adlı kişi de Türkiye'de yaşayan insanların inançlarına, hassasiyetlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Kadının darbedilmesi güvenlik kamerasında
Öte yandan, dükkan içerisinde yaşanan tartışma ve kadının darbedilmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, dükkandaki tartışmanın ardından ayrılan ve bir süre sonra yeniden iş yerine gelen kadının, buradaki çalışanlarla tartışmaya devam etmesi, bir kişi tarafından dışarıya çıkarılması ve darbedilmesi yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.