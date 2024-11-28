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Bakan Yerlikaya, emniyet şeridinin önemine dikkati çeken çocuğun videosunu paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte baba ve oğlunun emniyet şeridinin önemine değindiği videoyu paylaştı.

Yusuf Soykan Bal  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Bakan Yerlikaya, emniyet şeridinin önemine dikkati çeken çocuğun videosunu paylaştı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, bir babanın küçük oğluyla birlikte trafikte ilerlediği sırada emniyet şeridinin önemine ilişkin sohbet ettikleri videoya yer verdi.

4,5 yaşındaki Umut isimli çocuğu emniyet şeridinin önemine ilişkin anlattıklarından dolayı tebrik eden Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aferin sana Umut'çuğum. Emniyet şeridi, senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir.

Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, senin gibi Umut'larımızda. Bir söz de emniyet şeridini ihlal eden ve videoda görülen araçların sürücülerine; hepinize cezai işlem uygulandı. Tüm sürücülerimize seslenmek istiyorum, lütfen trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir."

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