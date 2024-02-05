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Bakan Yerlikaya, Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'un hayatını kaybettiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Kaymakamı Mesut Coşkun'un evinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Bakan Yerlikaya, Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'un hayatını kaybettiğini bildirdi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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