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Bakan Yerlikaya, Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Bek ile görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Amacımız, ülkemizi düzensiz göç konusunda 'hedef ve transit ülke olmaktan' hızla uzaklaştırmak. Bu kapsamda komşularımızla ve diğer yabancı ülkelerle işbirliğimizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Bakan Yerlikaya, Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Bek ile görüştü

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Danimarka Göç ve Entegrasyon Bakanı Kaare Dybvad Bek ile görüştü.

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığındaki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bek'e ziyaretleri için teşekkür etti.

Bek ile başta düzensiz göçle mücadele olmak üzere Bakanlıklar arasında tecrübe paylaşımı yaptıklarını belirten Yerlikaya, "Amacımız, ülkemizi düzensiz göç konusunda 'hedef ve transit ülke olmaktan' hızla uzaklaştırmak. Bu kapsamda komşularımızla ve diğer yabancı ülkelerle işbirliğimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında, görüşmeye ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

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