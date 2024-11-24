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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te “24 Kasım Öğretmenler Günü Programı”nda konuşuyor.
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Bakan Yerlikaya: Büyük ve güçlü Türkiye ideali, öğretmenlerimizin emekleriyle sağlam temeller üzerinde yükseliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 7 yıl önce şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirdiği kısımlar kullanılarak hazırlanan videoyu paylaştı.

Alper Şaşmaz  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Bakan Yerlikaya: Büyük ve güçlü Türkiye ideali, öğretmenlerimizin emekleriyle sağlam temeller üzerinde yükseliyor

Ankara

Paylaşımında, Bakanlık tarafından, şehit müzik öğretmeni Yalçın ve tüm öğretmenlerin hatırası için hazırlanan videoya yer veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ömürlerini geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza ve gençlerimize adayan, ülkemizin dört bir yanına eğitim meşalesini taşıyan sevgili öğretmenlerimiz... Büyük ve güçlü Türkiye ideali, sizlerin emekleriyle çok daha sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Bu uğurda Aybüke Yalçın gibi nice öğretmenimiz hainlerin hedefindeydi. Şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun."

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