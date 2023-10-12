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Bakan Yerlikaya: 'Ayhan Bora Kaplan operasyonu' dosyasıyla ilgili 9 polis açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan operasyonu ile ilgili, "Bahsetmiş olduğum dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı." dedi.

Zeynep Rakipoğlu  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Bakan Yerlikaya: 'Ayhan Bora Kaplan operasyonu' dosyasıyla ilgili 9 polis açığa alındı

İstanbul

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "(İçişleri Bakanlığına yönelik terör saldırısını gerçekleştirenlerin Suriye'den girişleri) Çok güçlü bir ihtimal paramotorla geldikleri görülüyor." ifadesini kullandı.

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