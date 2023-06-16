Bakan Yerlikaya aranan 3 bin 97 kişinin yakalandığını açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının eş zamanlı operasyonları sonucu 1190'ı hükümlü 1907'si yakalama emri ile aranan toplam 3 bin 97 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde düzenlenen aranan şahıslar uygulamasına ilişkin bilgi verdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde eş zamanlı olarak yapılan ARANAN ŞAHISLAR UYGULAMASINDA;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 16, 2023
8.780 ekip,
30.986 personelimiz görev aldı
Uygulama sonucunda;
1.190’ı hükümlü
1.907’si yakalama emri ile… pic.twitter.com/JFQSK2AEUd
Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:
"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde eş zamanlı olarak yapılan aranan şahıslar uygulamasında 8 bin 780 ekip, 3 bin 986 personelimiz görev aldı. Uygulama sonucunda; 1190'ı hükümlü 1907'si yakalama emri ile aranmakta olan toplam 3 bin 97 şahıs yakalandı. Ayrıca 7'si çocuk 16 kayıp bulundu. Operasyona katılan, ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı kahramanlarımızı tebrik ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.