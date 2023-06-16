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Bakan Yerlikaya aranan 3 bin 97 kişinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının eş zamanlı operasyonları sonucu 1190'ı hükümlü 1907'si yakalama emri ile aranan toplam 3 bin 97 kişinin yakalandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Bakan Yerlikaya aranan 3 bin 97 kişinin yakalandığını açıkladı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde düzenlenen aranan şahıslar uygulamasına ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde eş zamanlı olarak yapılan aranan şahıslar uygulamasında 8 bin 780 ekip, 3 bin 986 personelimiz görev aldı. Uygulama sonucunda; 1190'ı hükümlü 1907'si yakalama emri ile aranmakta olan toplam 3 bin 97 şahıs yakalandı. Ayrıca 7'si çocuk 16 kayıp bulundu. Operasyona katılan, ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı kahramanlarımızı tebrik ediyorum."

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