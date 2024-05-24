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Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilin milletvekilleriyle AFAD'da bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin milletvekilleriyle bir araya geldi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilin milletvekilleriyle AFAD'da bir araya geldi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden doğrudan etkilenen 11 ilin milletvekilleriyle AFAD Başkanlığında bir araya geldiklerini bildirdi.

Milletvekillerine, 6 Şubat'tan bugüne yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen "Dünyanın en büyük konut seferberliği" hakkında bilgi verdiklerini, kendileriyle istişarelerde bulunduklarını aktaran Yerlikaya, "Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye kadar durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilin milletvekilleriyle AFAD'da bir araya geldi
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