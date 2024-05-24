Bakan Yerlikaya, 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilin milletvekilleriyle AFAD'da bir araya geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin milletvekilleriyle bir araya geldi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremlerinden doğrudan etkilenen 11 ilin milletvekilleriyle AFAD Başkanlığında bir araya geldiklerini bildirdi.
Milletvekillerine, 6 Şubat'tan bugüne yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen "Dünyanın en büyük konut seferberliği" hakkında bilgi verdiklerini, kendileriyle istişarelerde bulunduklarını aktaran Yerlikaya, "Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye kadar durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
6 Şubat depremlerinden doğrudan etkilenen 11 ilimizin kıymetli milletvekilleriyle AFAD Başkanlığı’nda bir araya geldik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 24, 2024
Sayın milletvekilimize; 6 Şubat’tan bugüne yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen ‘Dünyanın en büyük konut seferberliği’ hakkında bilgi verdik, kendileriyle… pic.twitter.com/PwHalhREqJ