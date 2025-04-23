Bakan Yerlikaya: 23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
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Gazi Meclis'in bundan 105 yıl önce 23 Nisan 1920'de dualarla ve büyük bir inançla açıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Milli Mücadele'nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı'mızı yöneten Meclis'imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu. Ve Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı 'Çocuklarımız yaşama sevincimizdir' diyerek tüm çocuklara armağan etti. 23 Nisan, milletimizin iradesinin temeli, çocuklarımızın gülüşünde yükselen umuttur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."
Gazi Meclis’imiz bundan 105 yıl önce, #23Nisan1920’de dualarla ve büyük bir inançla açıldı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 23, 2025
Milli Mücadele’nin en zor günlerinde İstiklal Savaşı’mızı yöneten Meclis’imiz, mazlum milletlere de ışık oldu, rehber oldu.
Ve Cumhuriyet’imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23… pic.twitter.com/tRJTkQTrJ5
Yerlikaya, paylaşımında üniformalı çocukların oynadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan klibe yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.