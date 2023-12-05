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Bakan Yerlikaya: 1 Haziran'dan bu yana 37'si sözde üst düzey, 609 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran'dan bu yana terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 37'si sözde üst düzey, 609 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ferdi Türkten  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Bakan Yerlikaya: 1 Haziran'dan bu yana 37'si sözde üst düzey, 609 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

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