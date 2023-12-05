Bakan Yerlikaya: 1 Haziran'dan bu yana 37'si sözde üst düzey, 609 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran'dan bu yana terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 37'si sözde üst düzey, 609 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
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