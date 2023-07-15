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Bakan Yardımcısı Serim'den ABD'deki 2 belediyenin 15 Temmuz'u tanımasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, ABD'nin başkenti Washington D.C. Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesinin, bir ilke imza atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanımalarına ilişkin mesaj yayımladı.

Mustafa Deveci  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Bakan Yardımcısı Serim'den ABD'deki 2 belediyenin 15 Temmuz'u tanımasına ilişkin açıklama

Ankara

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Washington D.C. ve Baltimore belediyelerine, 15 Temmuz darbe girişimi ve demokrasi şehitleri konusunda Türkiye ile paylaştığı hassasiyet ile milli birlik ve demokrasi konusunda örnek alınacak tutumlarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Serim sosyal medya hesaplarında, ABD'nin başkenti Washington D.C. Belediyesi ve Maryland eyaletine bağlı Baltimore Belediyesinin, bir ilke imza atarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü resmen tanımalarına ilişkin mesaj yayımladı.

Mesajında Serim, "Washington D.C. ve Baltimore Belediyelerinin demokrasimize kasteden 15 Temmuz darbe girişimi ve demokrasi şehitlerimiz konusunda bizimle paylaştıkları hassasiyetleri ile milli birlik ve demokrasi konusunda örnek alınacak tutumlarını takdirle karşılıyoruz. Türkiye yüzyılında dostlarımızla etkin işbirliği içerisinde ve tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde dünyayı FETÖ’ye dar etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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