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Bakan Yanık'tan terör saldırısında yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğuna doğum günü sürprizi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğunu doğum gününde yalnız bırakmadı.

Filiz Kınık Öz   | 25.11.2022
Bakan Yanık'tan terör saldırısında yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğuna doğum günü sürprizi

İstanbul

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında yaralanan küçük kız, olay sonrası kendisini ziyarete gelen İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerini 25 Kasım'da yapacağı doğum günü kutlamasına davet etti.

Bu daveti öğrenen Bakan Derya Yanık, küçük kıza sürpriz yaparak doğum gününe gitti.

Pasta kesen, doğum gününe katılan çocuklara hediyeler veren Yanık, aile üyeleri ile de sohbet etti.

Küçük kız da Bakan Derya Yanık'ın doğum gününe gelmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Öte yandan, Bakan Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Taksim'de gerçekleşen patlama sonucu yaralanan yavrumuz Sevde'ye ufak bir doğum günü sürprizi yapalım dedik. Sevde'nin mutluluğuyla daha çok mutlu olduk. Allah çocuklarımızı tüm kötülüklerden korusun." ifadelerini kullandı.

Yanık, paylaşımında küçük çocukla birlikte doğum gününde pasta keserken çekilen fotoğraflara da yer verdi.

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