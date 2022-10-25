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Bakan Yanık'tan "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı"na ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı'ndaki kriterlerle ilk etapta daha fazla bireyi refaha ulaştırmayı ve çocukların sağlıklı yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 25.10.2022
Bakan Yanık'tan "Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı"na ilişkin açıklama

Ankara

Yanık, sosyal medya hesabından, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı kadınlara yönelik konut desteği ile ilgili açıklama yaptı.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında, 2 bin 23 konut temini ile toplam 607 milyon lira bütçe ayırarak hane başına 300 bin lira destek vereceklerini açıkladıklarını hatırlatan Yanık, "Söz konusu destekten eşi vefat etmiş ve 18 yaş altında olmak kaydıyla 3 ve daha fazla çocuğu olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların yararlanabileceğini duyurduk." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetimler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilecek bu programa ilişkin bazı yanlış değerlendirmelerin yapıldığına şahit olduklarını belirterek "Tüm sosyal desteklerimizde ve yardımlarımızda öncelikli şart, başvuruların 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyal yardım faydalanıcısı olmalarıdır. Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik bu programımız da arz odaklı sosyal politikalarımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz hane ziyaretleri sonucu oluşturulmuştur. 49 başlıkta yürüttüğümüz sosyal desteklerimizin her biri farklı kriterlere bağlı olup böylece daha kapsayıcı ve etkin bir şekilde vatandaşlarımızla buluşmaktadır." açıklamasında bulundu.

Söz konusu programda da hanedeki ihtiyaçlı sayısının çokluğuna göre bir düzenleme yapıldığını işaret eden Yanık şunları kaydetti:

"Programımız sahadan aldığımız veriler ışığında bundan sonra da gittikçe genişleyecek şekilde planlanmıştır. Mevcut kriterlerle ilk etapta daha fazla bireyi (anne ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklar) refaha ulaştırmayı ve çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Bu yaklaşım, çocuğu olmayan kadınları sosyal koruma mekanizmalarımızdan mahrum bırakmayı değil, bilakis yoğun ihtiyaç gruplarından başlayarak kademe kademe gruplara hizmet sunmayı ifade etmektedir. Ülkemiz büyüdükçe, geliştikçe ürettiğimiz refahı, hayata geçirdiğimiz sosyal hizmet ve sosyal destek programlarımızı, milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz."

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