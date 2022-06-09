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Bakan Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin yatırıldığını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek'ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 238 milyon lira yatırıldığını bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 09.06.2022
Bakan Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinin yatırıldığını duyurdu

Ankara

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması için ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunduğunu belirtti.

Böylece ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçilerek, çocukların ailelerinin yanında büyümesinin hedeflendiğini ifade eden Yanık, SED'den yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 1650 lira destek sağlandığını kaydetti.

Bakan Yanık, "SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına haziran ayı için toplam 238 milyon lira yatırdık." bilgisini verdi.

SED'den yararlanan çocukların ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklerle de desteklendiğini vurgulayan Yanık, açıklamasında şunları kaydetti:

"SED Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması Projemiz (Okul Destek Projesi) ile çocuklarımız için tarihi mekanlara geziler, müze ziyaretleri, doğa sporları gibi etkinlikler organize ediyoruz. Yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda sanatsal ve sportif kurslara katılmalarını sağlıyoruz. Çevre temizliği, ağaç dikimi, yaşlı ve engelli gibi özel grupta bulunan kişilerle bir araya gelebilecekleri, bilinç ve farkındalık oluşturan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla onların sosyal hayata katılmalarına ortam yaratıyoruz."

Bakan Yanık, SED hizmetinden 147 bin çocuğun yararlandığını belirtti.

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