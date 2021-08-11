Bakan Yanık, selden etkilenen bölgeye ilk etapta 10 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen bölgedeki tespitleri sonucunda ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için 10 milyon liralık kaynak ayırdıklarını belirtti.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için Bartın'a 2 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Kastamonu'ya 5 milyon lira olmak üzere, toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Afet bölgesindeki süreci yakından takip ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.