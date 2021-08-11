Euro
10.18
Dolar
8.66
BIST 100
1,410.87
Altın
1,751.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Yanık, selden etkilenen bölgeye ilk etapta 10 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen bölgedeki tespitleri sonucunda ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için 10 milyon liralık kaynak ayırdıklarını belirtti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 11.08.2021
Bakan Yanık, selden etkilenen bölgeye ilk etapta 10 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta acil ihtiyaçların karşılanması için Bartın'a 2 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Kastamonu'ya 5 milyon lira olmak üzere, toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Afet bölgesindeki süreci yakından takip ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 27 bin 356 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca: Tüm okullarımız zamanında yüz yüze eğitime açılacak
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 714 kişi hayatını kaybetti
ABD ile Avrupa ülkelerinde Kovid-19 aşısı olmayanlara yönelik zorlayıcı tedbirler yürürlüğe giriyor
Dünya genelinde 4 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta güvenli bölgeler terk edilmemeli

İçişleri Bakanlığı: Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta güvenli bölgeler terk edilmemeli

Bakan Yanık, selden etkilenen bölgeye ilk etapta 10 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan selden etkilenenlere geçmiş olsun mesajı

Sinop'taki sel baskınında mahsur kalan 19 kişi Sahil Güvenlik helikopterleriyle tahliye edildi

Sinop'taki sel baskınında mahsur kalan 19 kişi Sahil Güvenlik helikopterleriyle tahliye edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini bugün yapıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesini bugün yapıyoruz
Ayancık'ta sağanağın ardından çay taştı, evleri ve iş yerlerini su bastı

Ayancık'ta sağanağın ardından çay taştı, evleri ve iş yerlerini su bastı