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Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ekimde 170 milyon lira yardım yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ekimde 170 milyon lira yardım yapılacağını bildirdi.

Sefa Şahin   | 12.10.2021
Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ekimde 170 milyon lira yardım yapılacak

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, çocukların desteklenmesi amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere her ay yapılan SED yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını kaydetti.

SED hizmetinin çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik uygulamalardan biri olduğuna işaret eden Yanık, "Bu çerçevede SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için ekim ayında 170 milyon 596 bin lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.

Yanık, SED kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini belirterek, SED ödemelerinin 15 Ekim'e kadar tamamlanacağını ifade etti.

Bakan Yanık ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına, okulların açılması dolayısıyla ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla geçen hafta toplam 186 milyon lira kaynak aktarıldığını anımsattı.

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