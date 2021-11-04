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Bakan Yanık: Avrupa'da yükselen başörtüsünü kısıtlayıcı eylemleri kaygıyla izliyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Müslüman kadınların inanç ve kıyafetleriyle ilgili yaşadıkları hak kayıplarının dile getirilmesine dahi tahammülü olmayan devletlerin demokrasi söylemini tutarsız buluyoruz." dedi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.11.2021
Bakan Yanık: Avrupa'da yükselen başörtüsünü kısıtlayıcı eylemleri kaygıyla izliyoruz

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Fransa'nın Avrupa Konseyinin başörtülü kadınlara yapılan ayrımcılığa karşı başlattığı kampanyayı iptal ettirmesine ilişkin, "Avrupa'da yükselen kadın haklarını ve başörtüsünü kısıtlayıcı söylem ve eylemleri kaygıyla izliyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Avrupa'da yükselen kadın haklarını ve başörtüsünü kısıtlayıcı söylem ve eylemleri kaygıyla izliyoruz. Müslüman kadınların inanç ve kıyafetleriyle ilgili yaşadıkları hak kayıplarının dile getirilmesine dahi tahammülü olmayan devletlerin demokrasi söylemini tutarsız buluyoruz."

Avrupa Konseyinin, başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı 28 Ekim'de başlattığı kampanya Fransa'nın girişimiyle durdurulmuştu.

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