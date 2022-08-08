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Gündem, Teknoloji

Bakan Varank: Bu sene TEKNOFEST Karadeniz'e 5 binden fazla takım, 600 bine yakın yarışmacı başvurdu

Aksaray'da TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda konuşan Bakan Varank, "Tüm Türkiye'yi TEKNOFEST Karadeniz için 30 Ağustos'ta Samsun'a bekliyoruz. 'Ailelerimiz, çocuklarıyla, evlatlarıyla beraber bu coşkuya ortak olsunlar' diliyoruz." diye konuştu.

Abdullah Doğan   | 08.08.2022
Bakan Varank: Bu sene TEKNOFEST Karadeniz'e 5 binden fazla takım, 600 bine yakın yarışmacı başvurdu Fotoğraf: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Aksaray

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Karadeniz organizasyonuna 5 binden fazla takım ile 600 bine yakın yarışmacının başvuru yaptığını söyledi.

Bakan Varank, Tuz Gölü'nün Aksaray bölgesinde düzenlenen TEKNOFEST 2022 Roket Yarışları'nda, takımları ziyaret etti, lise ve üniversite öğrencileriyle sohbet etti.

Varank, roket atışlarının ardından yaptığı açıklamada, TEKONEFST'te yarışmalarla gençleri geleceğin teknolojilerine hazırladıklarını söyledi.

"Teknoloji yarışmalarıyla bir heyecan oluşturmaya çalışıyoruz"

Gençlerin çok farklı kategorilerde geleceğin teknolojilerinde kendi takımlarını kurarak yarıştığını anımsatan Varank, "TEKNOFEST'e başladığımızda 14 farklı kategoride yarışmalar düzenliyorduk. Bu sene TEKNOFEST Karadeniz'e 5 binden fazla takım, 600 bine yakın yarışmacı başvurdu. Şu anda Türkiye'nin her tarafında bu yarışmalar yapılıyor. Bundan önce Ordu, Giresun ve Trabzon'daydık. Bugün Aksaray'dayız. Türkiye'nin her tarafında teknoloji yarışmalarıyla bir heyecan oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"20 yıldır Türkiye'ye bir teknolojide çağ atlatmaya çalışıyoruz"

Varank, Aksaray'daki etkinlikte lise ve üniversite öğrencilerinin geliştirdiği roketlerin yarıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin teknoloji ve bilimde geldiği noktadan memnunuz. Oluşturduğumuz heyecandan memnunuz. Bugün Anadolu'nun en ücra köşesindeki liselerimizde öğrencilerimiz, 'beraber nasıl çalışma yapabiliriz, takım çalışmasıyla bir roket geliştirebiliriz' diye takımlarını kurup, roketlerini tasarlayıp, üretip burada ROKETSAN'ın destekleriyle bu yarışmayı yapıyorlar. Biraz önce öğrencilerimizin heyecanlarına eşlik ettik, 5-10 bin fite roketlerini nasıl ulaştırdıklarını gördük. İnşallah biz TEKNOFEST'e bu heyecanı ve coşkuyu yaşatmaya devam edeceğiz. En önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun bilincinde olan bir iktidar olarak 20 yıldır Türkiye'ye teknolojide çağ atlatmaya çalışıyoruz. Bu yarışmalarda elde ettiğimiz başarılar bizi çok memnun ediyor. Daha önce bu yarışmalara katılmış gençlerimiz şu anda ROKETSAN'da Türkiye'nin savunma sanayisinde en önemli projelerde çalışıyorlar."

"Türkiye'yi TEKNOFEST Karadeniz için 30 Ağustos'ta Samsun'a bekliyoruz"

TEKNOFEST ateşinin bu ülkede hiçbir zaman dinmeyeceğine işaret eden Varan, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST Karadeniz, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki yarışmalarla devam ediyor. Finali, 30 Ağustos'ta Samsun'da gerçekleştireceğiz. 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de hem muhteşem havacılık ve teknoloji şovlarıyla heyecanı tekrar ateşlemiş olacak hem de tüm bu yarışmalara katılan genç kardeşlerimizin ödüllerini Samsun'da takdim edeceğiz. Tüm Türkiye'yi TEKNOFEST Karadeniz için 30 Ağustos'ta Samsun'a bekliyoruz. 'Ailelerimiz, çocuklarıyla, evlatlarıyla beraber bu coşkuya ortak olsunlar' diyoruz. Burada roket yarışmalarına katıldık, 5 senedir bu yarışmalar devam ediyor. Burada yakaladığımız ivmeyi, gelişmeyi görmek bizi gerçekten memnun ediyor."

Bakan Varank'a Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ve Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer eşlik etti.

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