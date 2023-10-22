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Bakan Uraloğlu'nun katılacağı "Küresel Geçit Forumu" 24-25 Ekim'de Brüksel'de başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24-25 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek "Küresel Geçit Forumu" ile "Ulaştırma Koridorları Paneli"ne katılacak.

Zeynep Duyar  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Bakan Uraloğlu'nun katılacağı "Küresel Geçit Forumu" 24-25 Ekim'de Brüksel'de başlıyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak ve Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek Kalkınma Yolu Projesi'nin hızla hayata geçirilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri ve Iraklı bakanlarla bir araya gelen Uraloğlu, beraberindeki heyetle Brüksel'de temaslarda bulunacak.

Uraloğlu, AB Komisyonunun Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Adina Valean ve Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüşecek.

İkili görüşmelerin ardından Uraloğlu, katılımcı ülkeler arasında demir yolu, kara yolu, hava yolu, liman ve lojistik hizmetlerin iyileştirilerek sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla organize edilecek "Küresel Geçit Forumu"na katılacak.

AB firmalarının üst düzey temsilcilerinin de bulunacağı zirvede yeşil enerji, eğitim ve araştırma, kritik ham maddeler, ulaşım koridorları, sağlık ürünleri üretimi ve dijital altyapı konularında da paneller gerçekleştirilecek.

Bakan Uraloğlu, daha sonra THY-Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları Etkinliği ve Ulaştırma Koridorları panellerinde yer alacak.

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