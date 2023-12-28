Dolar
29.46
Euro
32.73
Altın
2,076.98
ETH/USDT
2,374.00
BTC/USDT
42,773.00
BIST 100
7,398.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Manisa’da Şehit Uzman Çavuş Vedat Öz Kızılay Özel Eğitim Anaokulu Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Gündem

Bakan Uraloğlu, zincirleme kazanın yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak sürücüleri uyardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, zincirleme kaza sonrası Kuzey Marmara Otoyolu Karasu Kavşağı kesiminin yeniden ulaşıma açıldığını belirterek, bu güzergahı kullanacak sürücülere, yoğun sis sebebiyle dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Mert Davut  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Bakan Uraloğlu, zincirleme kazanın yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak sürücüleri uyardı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zincirleme kazanın yaşandığı bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

"Sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı mevkisinde yaşanan zincirleme kaza sonrası geçici olarak trafiğe kapatılan otoyolumuzun Karasu Kavşağı kesimi yeniden ulaşıma açılmıştır." ifadesini kullanan Uraloğlu, sürücülere uyarılarda bulundu.

Tüm ekiplerle sahada çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu güzergahı kullanacak sürücülerimize yoğun sis sebebiyle dikkatli olmalarını, takip mesafelerini artırarak ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı yapılan son tespitlere göre 10 olarak belirlenmiştir. Vefat sayısının artmaması ve yaralılarımızın tez zamanda iyileşmesi en büyük tesellimiz olacaktır. Güven içinde yolculuk edebilmeniz için tüm ekiplerimizle sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: (Sanayiye arz edilen doğal gaz) Bu yıl için böyle bir sıkıntı öngörmüyoruz
Bakan Uraloğlu, zincirleme kazanın yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak sürücüleri uyardı
Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı
Muğla açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu, zincirleme kazanın yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak sürücüleri uyardı

Bakan Uraloğlu, zincirleme kazanın yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak sürücüleri uyardı

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazanın tanığı o anları anlattı

Bakan Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kaza sonrası alınan tedbirleri açıkladı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 10 kişi öldü, 61 kişi yaralandı
Bakan Uraloğlu, yurt dışındaki Türklere yönelik mobil cihaz düzenlemesinin detaylarını anlattı

Bakan Uraloğlu, yurt dışındaki Türklere yönelik mobil cihaz düzenlemesinin detaylarını anlattı
Sinop'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı ATV'nin sürücüsü kaza yaptı

Sinop'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı ATV'nin sürücüsü kaza yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet