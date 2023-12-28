Bakan Uraloğlu, zincirleme kazanın yaşandığı Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanacak sürücüleri uyardı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, zincirleme kaza sonrası Kuzey Marmara Otoyolu Karasu Kavşağı kesiminin yeniden ulaşıma açıldığını belirterek, bu güzergahı kullanacak sürücülere, yoğun sis sebebiyle dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.
Ankara
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, zincirleme kazanın yaşandığı bölgedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Bugün sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu’nun Adapazarı mevkisinde yaşanan zincirleme kaza sonrası geçici olarak trafiğe kapatılan otoyolumuzun Karasu Kavşağı kesimi yeniden ulaşıma açılmıştır.— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) December 28, 2023
Bu güzergâhı kullanacak olan sürücülerimize, yoğun sis sebebiyle dikkatli olmalarını,…
"Sabaha karşı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı mevkisinde yaşanan zincirleme kaza sonrası geçici olarak trafiğe kapatılan otoyolumuzun Karasu Kavşağı kesimi yeniden ulaşıma açılmıştır." ifadesini kullanan Uraloğlu, sürücülere uyarılarda bulundu.
Tüm ekiplerle sahada çalışmaların sürdürüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Bu güzergahı kullanacak sürücülerimize yoğun sis sebebiyle dikkatli olmalarını, takip mesafelerini artırarak ilerlemelerini tavsiye ediyorum. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı yapılan son tespitlere göre 10 olarak belirlenmiştir. Vefat sayısının artmaması ve yaralılarımızın tez zamanda iyileşmesi en büyük tesellimiz olacaktır. Güven içinde yolculuk edebilmeniz için tüm ekiplerimizle sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.