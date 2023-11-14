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Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanındaki uluslararası toplantılara katılmak için Azerbaycan'a gidecek

Bakan Uraloğlu, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ulaştırma Bakanları 7'nci Toplantısı" ve "Uluslararası Ulaştırma-Lojistik Koridorları: Zengilan'dan Kalkınma Hamleleri Konferansı"na katılmak için yarın Azerbaycan'a gidecek.

Seda Tolmaç  | 14.11.2023 - Güncelleme : 14.11.2023
Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanındaki uluslararası toplantılara katılmak için Azerbaycan'a gidecek

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdulkadir Uraloğlu, burada ulaştırma bakanlarıyla bir araya gelerek bu alanda ülkeler arasında işbirliğinin artırılması amacıyla görüş alışverişinde bulunacak.

Uraloğlu ayrıca, transit koridorların oluşturulmasına ilişkin düzenlenecek "Avrasya'nın Potansiyelinden Faydalanmak" konulu panelde konuşma yapacak.

Program çerçevesinde Uraloğlu'nun, Orta Koridor boyunca ulaşım ve transit operasyonlarının kolaylaştırılması için alınması gereken önlemler, Zengezur Koridoru'nun hayata geçirilmesi, Hazar geçişi ile ilgili hususlar, demir yolu bağlantısının geliştirilmesi ve yük taşımacılığı hacminin artırılması, sivil havacılık alanında işbirliğinin genişletilmesi, taşımacılık ve transit prosedürlerinin dijitalleştirilmesi, Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin mevcut durumuna ilişkin de görüşmelerde bulunması öngörülüyor.



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