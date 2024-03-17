Bakan Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayının ilk seferini gerçekleştirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Bugüne kadar Kocaeli'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 264 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Kocaeli'yi tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük." ifadesini kullandı.
Kocaeli
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugüne kadar Kocaeli'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 264 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Kocaeli'yi tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük; başta İstanbul olmak üzere tüm komşularına yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık." dedi.
Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Açılış Töreni'nde konuşan Uraloğlu, yeni hattın, ülkenin en büyük üretim merkezlerinden Kocaeli'nin kent içi raylı sistem ağını güçlendireceğini ve vatandaşların hastaneye ulaşımını kolaylaştıracağını belirtti.
Bakan Uraloğlu, şehirleri hızlı trenlerle birbirine bağlarken, şehir içi ulaşımında da kent içi raylı sistem projelerini birbiri ardına hayata geçirdiklerini, il, ilçe, belediye ayrımı yapmadan ülkenin dört bir yanını demir ağlarla örmeye devam ettiklerini anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2002 yılından bu yana demir yolları sektöründe dev yatırımlar yaptıklarına ve çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerine değinen Uraloğlu, özellikle büyükşehirlerde yaşayanların trafik nedeniyle yaşamının kabusa dönüşmemesi için kent içi raylı sistem projelerini yaptıklarını aktardı.
Uraloğlu, sadece bu yılın başından beri Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimini, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattını, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nı hizmete açtıklarını anımsatarak, "Ankara'da Batıkent-Sincan, Kızılay-Çayyolu, Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi metrolarını ve BAŞKENTRAY'ı; Kayseri'de Anafartalar-Yüksek Hızlı Tren Gar Tramvayı'nı, Antalya'da Expo Havalimanı Tramvay Hattı'nı, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma yaparak İZBAN'ı, Gaziantep'te yine Büyükşehir ile çalışarak GAZİRAY'ı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz hayata geçirdik." diye konuştu.
Türkiye genelinde 416 kilometrelik kent içi raylı sistem projesini tamamlayarak hizmete sunduklarını bildiren Uraloğlu, Kocaeli'de Gebze Sahil-Darıca OSB Metrosu olmak üzere İstanbul ve Bursa'da 60,7 kilometre daha yeni raylı sistem hattının yapım çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.
Bakan Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın çalışmalarına 4 Kasım 2022'de başladıklarını ve 1,5 yıl gibi kısa sürede tamamlayarak büyük başarıya imza attıklarını vurgulayarak, 3,1 kilometre uzunluğundaki hattın, Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Şehir Hastanesi olmak üzere beş istasyondan oluştuğunu aktardı.
Hat sayesinde şehrin dışındaki hastaneye ulaşımın 15 dakikaya düştüğüne işaret eden Uraloğlu, tramvayların günde 210 bin kişiyi taşıyacağını, hattın, önümüzdeki süreçte Otogar İstasyonu'ndan Plaj Yolu Tramvay Hattı'na da entegre edileceğini bildirdi.
"Kocaeli’nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 264 milyar lira yatırım gerçekleştirdik"
Uraloğlu, Kocaeli'nin, Avrupa-Orta Doğu arası geçiş koridoru üzerinde bulunması ve İstanbul’a yakınlığı ile sahip olduğu fırsatı çok iyi kullandığını, kara, deniz ve demir yolu ulaşımında sağladığı ciddi avantajları sayesinde gelişimini sürdürmeye devam edebilecek potansiyele sahip olduğuna işaret etti.
Ulaşım olanakları çeşitliliğinin Kocaeli’yi çok avantajlı kıldığı için yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmelerin en çok Kocaeli’yi tercih ettiğinden bahseden Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Kocaeli için geliştirilen ulaşım projelerine de bu açıdan yaklaşıyoruz. Bugüne kadar Kocaeli’nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 264 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Kocaeli’yi tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük. Başta İstanbul olmak üzere tüm komşularına yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. Bölünmüş yol uzunluğunu 376 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarını tamamlayarak dört bir yanını otoyol ağı ile sardık. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Kocaeli'yi de YHT ile tanıştırdık. Köseköy Lojistik Merkezi'nin ilk etabını açarak ithalat ve ihracat taşımalarına büyük bir ivme kazandırdık.
Az önce de belirttiğim üzere Kocaeli’de yapımı devam eden kent içi raylı sistem projemiz daha var. Gebze Sahil-Darıca OSB Metro Hattı. Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Darıca Sahili arasındaki yerleşimin yoğun olduğu bölgeleri metro konforunda birbirine bağlıyoruz. 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen hattımız 11 istasyonda hizmet verecek. Bu hat, tasarım hızı 90 kilometre olan araçlarla günde 330 bin yolcuya hizmet edecek kapasitedir. Gar İstasyonu ile Marmaray Hattı'na entegrasyon imkanı da sunacaktır. Ayrıca OSB İstasyonu'nun 1 kilometre kuzeyinde, yaklaşık 93 bin metrekare alan üzerinde 68 adet metro aracı kapasiteli depo ve bakım alanı da inşa ediyoruz."
Bakan Uraloğlu, 2002'den bu yana ideoloji siyaseti değil hizmet siyaseti yaptıklarının, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla hareket ettiklerinin altını çizerek, 31 Mart seçimlerinden sonra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen mevcut başkan Tahir Büyükakın ile planladıkları tüm projeleri hayata geçireceklerini anlattı.
"İstedikleri kadar eleştirsinler. Biz yolumuza devam edeceğiz"
Muhalefetin, yapılan hizmetlere her zaman eleştirisinin bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Kuzey Marmara Otoyolu'nu, önce 'bu lazım değildir' dediler. 'Çevre kirliliğidir, yeşil katliamı' dediler ki, orada etkilenen ağaçlardan daha fazlasını bütün alana fidan olarak diktik. Sonra yapılıp hizmete açılınca, vatandaşça kabul görünce... Bakın şu anda Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günde 150 bin araç geçiyor, 150 bin araç. Yani biz Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapmamış olsaydık şu anda Kocaeli'deki otoyoldan geçemiyor olurduk. Şimdi ne diyorlar? Diyorlar ki, 'Efendim niye bu usulle yapmadınız?' Bunların her halükarda bir mazeretleri, her halükarda muhalefetleri olacak ama bunlar bizi eleştirdikçe bizim ne kadar doğru işler yaptığımızın göstergesidir onların eleştirileri. İstedikleri kadar eleştirsinler. Biz yolumuza devam edeceğiz. Kimle devam edeceğiz? Vatandaşlarımızla devam edeceğiz. Bu ülkeye, bu millete hizmet aşkıyla, Cumhurbaşkanımızla devam edeceğiz."
Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projesini başarıyla tamamlayan en üst kademeden en alt kademeye tüm yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.
Konuşmaların ardından beraberindekilerle açılış kurdelesini kesen Uraloğlu, daha sonra vatman koltuğuna geçerek, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın ilk seferini gerçekleştirdi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz
Hattın açılış töreninde konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin önemli yatırımları birer birer hayata geçirdiğini belirtti.
Yavuz, şehir hastanelerinin sağlık alanında yapılan devrimler olarak nitelendirilebileceğini vurgulayarak, "Bunun yanında şehirler büyüyor, kentleşme artıyor, dolayısıyla da trafik de hayatımızın en önemli sorunlarından biri haline geliyor. Gerek şehirler arası gerekse de şehir içi ulaşımın yine ve süratli çözümler gerektiren sorunlarla bizi yüzleştiriyor." dedi.
İnsanların evlerinden ve iş yerlerinden ulaşımının zorlaştığına ve günün ciddi kısmının yollarda geçmeye başladığına değinen Yavuz, hayat konforunu, verimliliği ve üretimdeki etkinliği arttırma bakımından ulaşımda yapılacak yatırımların fevkalade önemli hale geldiğini anlattı.
"Milletimize daha kaliteli hizmet noktasında 'Ak kadrolar' iş başındadır"
AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, millete hizmet için belediyecilik anlayışının, sadece ihtiyaca cevap vermek için değil, aynı zamanda daha ihtiyaç doğmadan ön görebilmeyi gerektirdiğini söyledi.
Türkiye'nin dünyaya ve Avrupa'ya örnek olan sağlık sisteminin en önemli örneklerinden biri şehir hastanelerinin her yönüyle kusursuz hizmet alanına dönüştüğünü aktaran Hülagü, bu vizyonun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nezdinde devletin bakış açısının yansıması olduğunu ifade etti.
Hülagü, tramvay projesinin, güçlü belediyeciliğin sayısız örneklerinden biri olmasının yanı sıra uzun yıllardır beraber çalıştıkları Büyükakın'ın büyük vizyon sahipliğine de işaret ettiğini belirterek, "Bu kente ilk defa tramvay yapılacağı zaman trafiğe zarar vereceğini söyleyenler, kullanılamayacağını iddia edenler, kartondan maket olduğunu söyleyenler ve sayısız karalayanların bulunduğunu gördük. Bugün ise halkımız tarafından teveccüh gösterilen, dolup taşan örnek projeye dönüşmüştür. Milletimize daha fazla, daha iyi, daha güzel ve daha kaliteli hizmet noktasında 'Ak kadrolar' iş başındadır." diye konuştu.
AK Parti ve kadrolarının, yılların verdiği belediyecilik tecrübesiyle yerel yönetimleri, kabuklarına sıkışmış küçük yerler olmaktan çıkarıp geliştiren, yenilik katan ve değer oluşturan kurumlar haline getirdiğinin altını çizen Hülagü, bu başarıda milletiyle uyumluluk arz eden ve ihtiyaçlara cevap veren vizyonun önemine dikkati çekti.
Raylı sistemde toplu taşıma hedefi yüzde 30
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise kente çeşitli alanlarda yatırım yaptıklarında muhalefetten, "Kocaeli merkezi hükümete çok ciddi anlamda kaynak aktarıyor ama aldıkları çok az" şeklinde eleştirilerin geldiğini anımsattı.
Belediye bütçesiyle metro yatırımlarının bitirilme imkanının bulunmadığına, başlansa da yıllar süreceğine işaret eden Büyükakın, yüksek yatırımlı Gebze-Darıca OSB'yi birbirine bağlayan 15,7 kilometrelik metro ile toplam 35 kilometrelik kuzey metro hattının yatırım planlarına alınmasının ardından ise muhalefetin "Siz ne yapıyorsunuz ki" söylemlerine başladığını ifade etti.
Büyükakın, bu söylemlerin yapma niyetinin bulunmayışının göstergesi olduğunu savunarak, "Niyet olsa becerisi yok, imkan ve kabiliyet de yok. Sadece var olan tünelleri kapatma konusunda kısmi olarak yetenekleri olduğundan bahsetmek mümkün. Açılmış tünelleri kapatıyorlar. Daha önce başlamış projeleri bitirdik diyerek reklam yapma konusundaki yeteneklerini kısmen kabul etmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
Şimdiye kadarki çalışmalarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından destekler gördüklerini anlatan Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Esasen raylı sistemdeki toplu taşımanın, Kocaeli'deki toplu taşımanın yüzde 30'una ulaşması temel hedeflerimizden biri. Bu hattımızla şu an toplu taşımadaki raylı sistemlerin payı ciddi manada artmış olacak, yüzde 20'ye yaklaşacak. Bir tramvay hattı ihalemiz daha oldu. O da Alikahya tarafında stadın bulunduğu bölgeye uzayacak 3,8 kilometrelik hat ama bu ihalemiz aynı zamanda var olan hattın kuplajını da içerecek. Yani şu anda bir seti iki set haline getireceğiz. Yeni ihalede istasyonlarımız mevcudun iki katına çıkacak. Var olan tramvay hattı iki araç yanaşabilecek kapasiteye eriştiğinde, seferlik 300 olan yolcu taşıma kapasitesi 2 katına çıkmış olacak."
Büyükakın, Şehir Hastanesi'nin günde 50 bin civarında yolcu kapasitesi yaratmasının beklendiğini, bundan dolayı vatandaşların tramvaya ulaşmasının çok kıymetli olduğunu da sözlerine ekledi.
210 bin yolcu kapasiteli hattın duraklarında geleneksel mimari örnek alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, son 20 yılın en önemli projelerinden olan şehir hastanelerine erişimi kolaylaştıran raylı sistemleri gerçekleştirmenin kendilerine nasip olduğunu dile getirdi.
Bu kapsamda geçen sene İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne giden 6,2 kilometrelik raylı sistemi 3 yıl gibi rekor sürede tamamladıklarını anımsatan Eyigün, yine geçen yıl Kayseri'de 1,5 yılda 7 kilometrelik hattı bitirdiklerini dile getirdi.
Eyigün, Kocaeli'de açılışını yaptıkları hattın 3. şehir hastanesi bağlantılı raylı sistem olduğuna işaret ederek, "İnşallah 2 yıl zarfında da Bursa'da devam eden 4,6 kilometrelik şehir hastanesi bağlantısını sağlayacak metroyu hizmete açacağız." dedi.
Kocaeli'de 210 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip projenin 5 duraktan oluştuğunu belirten Eyigün, "12 bin 400 metrelik ray döşedik. Enerji sağlayacak 2 trafo inşa ettik. Proje kapsamında 311 bin metreküp kazı ile 41 bin metreküp beton, 6 bin ton demir ve 518 ton yüksek kalitede çelik imalatı yaptık. Enerji taşıyan kablolar 22 bin metre uzunlukta." bilgilerini paylaştı.
Eyigün, Bakanlık tarafından yapılan projede, kamera, istasyonların elektriği, anons sistemi gibi zayıf akım işlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işletmesi UlaşımPark tarafından yapıldığını ve güzel bir partnerliğin ortaya konulduğuna değindi.
Genellikle metro inşalarında rastlanılan yürüyen merdiven işlerinin de burada yapıldığına değinen Eyigün, "Çünkü Şehir Hastanesi ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde farklı seviye sebebiyle 6 yürüyen merdiven, 4 de asansör imalatımız oldu. Yolcularımız, engelliler veya hastalar tramvaydan indiğinde kolayca hastaneye erişebilecekler." ifadesini kullandı.
Eyigün, hattın, Bekir Deresi, atık su, yağmur suyu haberleşme, elektrik, doğal gaz gibi tüm altyapı türleriyle kesişen koridor olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda dere ıslah çalışmasındaki yenilikler ve genişletmelerle toplam su taşıma kapasitesini 6 katına çıkarıp hattın geçtiği caddeyi daha emniyetli hale getirdiklerini bildirdi.
Durakları tasarlarken kentin tarihinde yeri olan Pembe Köşk, Portakal Hafız Konağı, Sırrı Paşa Konağı, Demirciler Konağı, Gölcük Saraylı Evleri, Değirmendere Yalı Evleri gibi geleneksel yapılardan esinlendiklerini dile getiren Eyigün, istasyonlardaki durakların hem tarihi hem günümüz yapılarından izler taşıdığını sözlerine ekledi.
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