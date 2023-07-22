Dolar
26.97
Euro
30.00
Altın
1,961.88
ETH/USDT
1,888.00
BTC/USDT
29,872.00
BIST 100
6,687.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Uraloğlu, Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin açıklamalarına cevap verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Osmangazi Köprüsü benzeri daha nice mega proje ve hizmetle ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Seda Tolmaç  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Bakan Uraloğlu, Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin açıklamalarına cevap verdi

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Osmangazi Köprüsü ile ilgili dile getirdiği rakamların doğru olmadığını belirterek, "Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olan projelerimizi ve Türkiye'nin daha da büyümesi için hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlarımızı, 2023 hedeflerimiz ve 2053 vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi aziz milletimizin bilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamayla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalının canlı yayınında Osmangazi Köprüsü'yle ilgili açıklamalarına cevap verdi.

Kılıçdaroğlu'nun, bakanlığın sorumluluğunda olan Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin mesnetsiz açıklamalarda bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı'na yakışan birbirinden görkemli ulaşım projelerini sürekli çirkin siyaset anlayışına meze yapmaya çalışan yaklaşımları ve yalan siyasetindeki bu ısrarı üzerine, bize de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapma gereği doğmuştur." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, ana muhalefet liderinin dile getirdiği rakamların doğru olmadığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Büyük ve Güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olan projelerimizi ve Türkiye'nin daha da büyümesi için hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlarımızı, 2023 hedeflerimiz ve 2053 vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi aziz milletimizin bilmesini istiyoruz. Son seçimde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi neticesi yaşadıkları buhran ve uğradıkları hezimet sonrası parti olarak içine düştükleri durum yeterince vahimken ve parti içi muhalefet ile boğuştukları alenen ortada iken bu yaptıkları suni gündem oluşturma stratejisi, akıntıya kürek çekmek gibi beyhude bir yaklaşımdır. Kendisine en kısa sürede yapıcı, milletimizin gelişimine katkı sağlayacak bir muhalefet anlayışını benimsemesini şiddetle tavsiye ediyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kendisi gibi nice torun sahibi dedelerin, evlat sahibi ana babaların kavuşmasına vesile olan Osmangazi Köprüsü benzeri daha nice mega proje ve hizmetle ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Zerdari ile telefonda görüştü
Türkiye'den gönderilen yangın söndürme uçakları Yunanistan'a ulaştı
İçişleri Bakanı Yerlikaya JASAT'ın haziranda 1732 olayı aydınlattığını bildirdi
Bakan Uraloğlu, Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin açıklamalarına cevap verdi
Cenova Dükü Ferdinando'nun 22 yıllık miras davasında son noktayı Yargıtay koydu

Benzer haberler

Bakan Uraloğlu, Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin açıklamalarına cevap verdi

Bakan Uraloğlu, Kılıçdaroğlu'nun Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin açıklamalarına cevap verdi

Bakan Uraloğlu: Milli Hızlı Tren'i yolcu taşımacılığına 2025'te kazandırmayı hedefliyoruz

Bakan Uraloğlu'ndan bisikletleri sel sularına kapılan çocuklara sürpriz

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT Gölbaşı Kampüsü'nü ziyaret etti

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT Gölbaşı Kampüsü'nü ziyaret etti
Bakan Uraloğlu, şiddetli yağıştan etkilenen Giresun'da incelemelerde bulundu

Bakan Uraloğlu, şiddetli yağıştan etkilenen Giresun'da incelemelerde bulundu
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin üçüncü fazında tünel açma çalışmaları başladı

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin üçüncü fazında tünel açma çalışmaları başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet