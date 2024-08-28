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Bakan Uraloğlu: İstanbul'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yaşanan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Bakan Uraloğlu: İstanbul'da Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız

Ankara

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul'daki taksi probleminin çözümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız." ifadesini kullanan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"2 bin 500 araçla başlanacak yeni taksi sisteminin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin olarak oy hakkı olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz."

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