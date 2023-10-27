Bakan Uraloğlu: Hayata geçirdiğimiz her bir proje üretim, istihdam, refah ve huzur olmuştur
Bakan Uraloğlu, hayata geçirdikleri her bir projenin üretim, istihdam, refah ve huzur getirdiğini belirterek, "Cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han'ın 8 yıla 80 yıllık hizmet sığdırması gibi bizler de 21 yıla 100 yıllık işler sığdırdık." dedi.
İzmir
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret ederek İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Uraloğlu, uzun bir süre Karayolları 2. Bölge Müdürü olarak görev yaptığı İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yarın İstanbul'da dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına "dur" demek için Büyük Filistin Mitingi'ni gerçekleştireceklerini aktaran Uraloğlu, "Dünyadaki vicdan sahibi herkesin dikkatini çekerek İslam ülkeleriyle iş birliği içinde hareket etmenin, Filistinli Müslümanların haklarını korumak için en tesirli yöntem olduğuna inanıyoruz." dedi.
Türkiye'nin bölgede ve dünyada zulme uğrayan, hor görülen ve hakları çiğnenen insanların umudu olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Filistin topraklarına barış ve huzurun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin girişimleriyle geleceğini bildirdi.
İl koordinasyon toplantısında şehrin ihtiyaçlarını masaya yatırdıklarını ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Hep birlikte İzmir'i daha ileri taşıyacak projeler için neler yapacağımızı görüştük. Son 21 yılda hiçbir zaman durmadık, yolumuza istikrarla devam ettik. Azimle çalışarak dev projeleri tek tek hizmete aldık. Ülkemizin itibarını uluslararası arenada yükselten birçok mega projede bakanlığımızın imzası var. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz her bir proje üretim, istihdam, refah ve huzur olmuştur. Cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han'ın 8 yıla 80 yıllık hizmet sığdırması gibi bizler de 21 yıla 100 yıllık işler sığdırdık. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik."
İzmir'e yapılan yatırımlar
Uraloğlu, İzmir'in ülkenin kültürel zenginliklerini ve ekonomik dinamizmini temsil eden çok önemli bir şehir olduğunu, tekstil, petrokimya, demir-çelik, otomotiv, çimento, gıda, yem sanayi gibi faaliyetleriyle Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden birisi olduğunu aktardı.
İzmir'in, geçmişten bugüne Türkiye'nin Batı dünyasına açılan en önemli kapılarından biri olduğunu anlatan Uraloğlu, bu nedenle de İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösterdiklerini, son 21 yılda İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 122 milyar 355 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek olan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinin etaplar halinde devam ettiğini aktaran Uraloğlu, projenin 2027 yılı içerisinde tamamlanacağını vurguladı. Uraloğlu, "Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanması ile ilk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık olarak zaman, enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yaklaşık 1,1 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
AK Parti belediyeciliğinden İzmir'in de yararlanmasını istediklerini söyleyen Uraloğlu, İzmir'i hak ettiği noktaya getirebileceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.
Uraloğlu, daha sonra MHP ve AK Parti'nin İzmir İl Başkanlıklarını ziyaret etti.
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ziyarette Bakan Uraloğlu'na işlemeli Türk bayrağı hediye etti.
AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde partililerle seslenen Uraloğlu, yerel seçimlere 5 ay kaldığını, İzmir'e AK Parti belediyeciliğini göstermek için canla başla çalışılması gerektiğini vurguladı.
Uraloğlu, konuşmasının ardından partililerle özçekim yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İzmir Ticaret Odası meclis toplantısına katıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İİzmir Ticaret Odasının (İZTO) aylık olağan meclis toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.
Konuşmasında ihracatın son dönemdeki artışına dikkati çeken Uraloğlu, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12'nci Kalkınma Planı hedeflerini ortaya koyduğunu, yıllık ortalama yüzde 5 istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedeflendiğini aktardı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hem ihracatı artırmak hem de alternatif pazarlar oluşturmak için önemli projeleri gündemlerine aldıklarına işaret eden Uraloğlu, Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesinin önemine işaret etti.
Uraloğlu, Londra'dan Pekin'e uzanan ağda Bakü-Tiflis-Kars hattının hayata geçmesiyle taşımacılık faaliyetlerinin kesintisiz sağlanır hale geldiğine vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:
"Bir yük trenini, Avrupa'nın her köşesine gönderiyoruz. Artık sadece doğu batı doğu koridorları değil kuzey güney koridorları da dünyanın gündemine gelmiş durumda. Hem kuzey güneyi inşa etmek hem de doğu batıyı desteklemek için özellikle Basra Körfezi'ndeki FAW Limanı'ndan başlayıp Ovaköy Sınır Kapısına kadar gelen 1200 kilometrelik demiryolu ve otoyol projesinden bahsetmek istiyorum. Burasını 'Kalkınma Yolu' olarak adlandırıyoruz. Denizden gelen yüklerin FAW Limanı üzerinden kara ve demiryoluyla Avrupa'nın her noktasına, Akdeniz, Ege ve Karadeniz'den diğer ülkelere geçişini biz sağlamış olacağız. Bu da bizim için nimettir. Neredeyiz, projesi bitti. Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, birinci derecede bu konuda hızlıca çalışmaları yürütüyoruz."
Bakan Uraloğlu, önümüzdeki ay proje üzerinde çalışan 4 ülkenin ilgili bakanlarıyla toplantı yapılacağını daha sonra başkanlar zirvesi planlandığını da aktardı.
"Zengezur Koridoru'nu da hayata geçirmeye çalışıyoruz"
Doğu batı istikametindeki ticari kapasiteyi arttırmak için Zengezur Koridoru'nu da hayata geçirmeye çalıştıklarını aktaran Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Azerbaycan tarafında çalışmalar hızla devam ediyor. Nahcivan tarafında da çalışmalar var. Bizde de Dilucu, Iğdır, Kars arasındaki çalışmayı bu senenin sonu, bilemediniz önümüzdeki senenin başında başlatmayı düşünüyoruz. Ermenistan tarafından geçmeyle ilgili ya oradan olacak ya da İran tarafından olacak. Bu alternatifleri takip ediyoruz."
Bakan Uraloğlu, İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına yapılan yatırımlar hakkında detaylı bilgiler verdi.
Meclis toplantısında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de İzmir Alsancak Limanı'nın gerçek potansiyelini hayata geçiremediğini, yeni nesil gemilerin körfeze girişini sağlamak için yaklaşım kanalının derinleştirilmesi ve kapasitenin arttırılmasının önem taşıdığını dile getirdi.
Toplantıya İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı, Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve meclis üyeleri katıldı.
Balıkçı barınağına ziyaret
Bakan Uraloğlu, toplantının ardından Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti.
Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyarette Uraloğlu, İzmir İli Deniz Ürünleri Avcıları ve Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Mehmet Aksoy'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.