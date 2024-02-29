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Bakan Uraloğlu: Demir yollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22'ye yükseltmeyi planlıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2053 yılına kadar lojistik merkez sayısını 13'ten 26'ya çıkarmayı, demir yollarının taşımacılıktaki payını ise yüzde 22'ye yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Ali Korkmaz, Mustafa Güngör  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Bakan Uraloğlu: Demir yollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını yüzde 22'ye yükseltmeyi planlıyoruz

İzmir

İzmir programı kapsamında Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, konumu nedeniyle Türkiye'den 4 saatlik uçuş süresiyle yaklaşık 1,4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye ulaşılabildiğini söyledi.

Demir yollarının gelişmesine ve lojistik merkezlerin yapımına ayrı bir önem verdiklerini belirten Uraloğlu, "2053 yılı hedeflerimiz doğrultusunda kara yollarındaki yüzde 72’lik yük taşımacılığı payını yüzde 57'ye düşürmeyi, demir yollarının yüzde 5 olan taşımacılık payını ise yüzde 22'ye yükseltmeyi planlıyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, 2002'den bu yana 13 lojistik merkezini işletmeye açtıklarını, Sivas, Kayseri Boğazköprü ve Rize İyidere lojistik merkezlerinin yapımına devam ettiklerini ifade ederek "Bilecik-Bozüyük, Mardin, Ovaköy, İstanbul Avrupa Yakası, Çerkezköy, Çandarlı İzmir ve Filyos olmak üzere 7 lojistik merkezin etüt proje ve planlama çalışmalarını sürdürüyoruz. 2053 yılına kadar ülkemizdeki lojistik merkez sayısını 13'ten 26'ya çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor

Uraloğlu, Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin genişleme alanları ile yaklaşık 3 kilometrekarelik alana sahip olduğunu ve ilk etapta 1,3 kilometrekarelik kısmın altyapı çalışmalarını tamamladıklarını bildirdi.

Merkezin önemine işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece İzmir çevresine değil Alsancak, Aliağa liman bağlantıları ve gelecekte Çandarlı Liman bağlantıları ile Batı Anadolu ve tüm Türkiye'ye hizmet verecek nitelikte olması, kombine taşımacılığı teşvik etmesi, konteyner yükleme ve boşaltma faaliyetlerini iyileştirmesi, Alsancak Liman sahasının konteyner stok sahası olarak kullanımının önüne geçmesi, kent içinde tehlike arz eden konteyner park sahalarını bölgeye taşıması, TIR ve kamyon sirkülasyonunu azaltması, demir yolu taşımacılığını artırması, gümrük ve lojistik hizmetlerinde operasyon hızını ve verimliliğini artırması, işletme maliyetlerinin düşürülmesi gibi nedenlerle Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin İzmir'imize çok büyük bir değer katacağına inanıyoruz."

Kemalpaşa Lojistik Merkezi'ndeki lokal konteyner talebinin ortalama tahminle 2025 yılında 2,3 milyon TEU, 2040'lı yıllardan sonra ise 5 milyon TEU düzeyini aşacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, çevresinde 15'ten fazla sanayi bölgesinin yanı sıra İzmir'deki limanların yer almasının merkezin yer seçiminin tutarlığını gösterdiğini söyledi.

Uraloğlu, merkezin tüm devlet yollarının yanı sıra Ankara, İstanbul, Çanakkale, Antalya otoyolları ile bağlantısının bulunduğunu ifade ederek, "Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı tamamlandığında Kemalpaşa Lojistik Merkezi'ndeki bir ürünün Ankara'ya ve İzmir'e daha hızlı ulaşımı sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

Projenin ete, kemiğe bürünmüş duruma geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Biraz önce yaptığımız değerlendirmede 8 ay sonra, hadi en geç bu yılın sonuna kadar inşallah burada lojistik faaliyetlerin yürüdüğünü hep beraber göreceğiz." dedi.

İzmir'in liman kenti kimliği

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hamza Dağ da İzmir'in jeopolitik konumunu ekonomik güce dönüştürmenin yolunun taşımacılık sektöründe atılacak adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Hazırladıkları projelerde İzmir'in problemlerini çözerken buldukları çözümlerin başka hangi problemlere ilaç olabileceğini de düşündüklerini aktaran Dağ, Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin İzmir'in liman kenti kimliğini ve ticari mirasını çok daha ileriye taşıyacağını kaydetti.

Dağ, "Allah nasip ederse 1 Nisan'da göreve başladığımızda da bakanlığımız ile birlikte bu ticari mirasa katkıda bulunmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programa Vali Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ile Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de katıldı.

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