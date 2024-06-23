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Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçak trafiğiyle rekor kırıldığını ifade etti.

Erhan Cihan Ünal  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığını bildirdi

Ankara

Uraloğlu, sosyal medya hesabından Antalya Havalimanı'nda kırılan rekora ilişkin paylaşım yaptı.

Havalimanının yeni bir rekor kırdığını aktaran Uraloğlu, "22 Haziran'da 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçak trafiğiyle yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığını bildirdi
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