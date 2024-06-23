Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırıldığını bildirdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda dün 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçak trafiğiyle rekor kırıldığını ifade etti.
Ankara
Uraloğlu, sosyal medya hesabından Antalya Havalimanı'nda kırılan rekora ilişkin paylaşım yaptı.
Havalimanının yeni bir rekor kırdığını aktaran Uraloğlu, "22 Haziran'da 199 bin 751 yolcu ve 1175 uçak trafiğiyle yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı." değerlendirmesinde bulundu.
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Antalya Havalimanı’ndan Yeni Rekor ✈️— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) June 23, 2024
🗓️ 22 Haziran 2024’te
👥199 bin 751 yolcu ve
🛫 Bin 175 uçak trafiği ile
🏅Yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldı. #TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/1rdouvpjCA