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Bakan Tunç: Demokratik, sivil anayasayla ilgili bir uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimizdir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı. Tunç, "28. Dönem Parlamentomuzda yeni anayasa, demokratik, sivil anayasayla ilgili olarak bir uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimizdir." dedi.

Kemal Karadağ  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Bakan Tunç: Demokratik, sivil anayasayla ilgili bir uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimizdir Fotoğraf: Mustafa Çiftçi - AA

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görevi Bekir Bozdağ'dan devraldı.

Tunç, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin hayırlı olmasını diledi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan'ın liderliğindeki yönetim ve siyaset anlayışının temelinde adaletin bulunduğunu belirten Tunç, Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi, hukuk devletinin tahkimi yolunda önemli reformlara imza atıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Tunç, vesayetçi anlayışın, hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin ortadan kaldırılması amacıyla çok sayıda alanda sessiz devrim sayılacak icraatlar yapıldığını kaydetti.

Yargının tarafsızlığının, bağımsızlığının güçlendirilmesi, hak arama yollarının artırılması için Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki hedefler doğrultusunda mevzuat değişikliklerinin ve uygulamaların hayata geçirildiğini anlatan Tunç, şöyle devam etti:

"Anayasamızın vesayetçi anlayıştan arındırılması yolunda önemli anayasa değişikliklerini hayata geçirmiştik. Şimdi 28. Dönem Parlamentomuzda bir yeni anayasa, demokratik, sivil anayasayla ilgili olarak bir uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimizdir.

Tüm reform süreçlerinde, görevi onurla devraldığım değerli Bakanım Sayın Bekir Bozdağ önemli roller üstlendi. Bugün Türkiye'de hukuk devletinin tahkiminde, vesayetçi anlayışın tarihe gömülmesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın en önemli yol arkadaşlarından biri Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ oldu."

Bozdağ ile uyumlu çalışma sergilediklerini dile getiren Tunç, Bekir Bozdağ ve önceki dönem Adalet Bakanlarının başlattığı, devam ettirdiği hizmetleri kesintisiz sürdürmenin gayreti içerisinde olacağını kaydetti.

Türkiye Yüzyılı hedeflerinde adalet ve yargıyla ilgili önemli vaatlerin bulunduğuna işaret eden Tunç, millete verdikleri sözleri yerine getirmek için çalışacaklarını belirtti.

Yılmaz Tunç, parlamentoyla, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, barolarla, üniversitelerle istişare içerisinde olacaklarını dile getirdi.

Yargının tarafsızlığını ve bağımsızlığını koruyarak milletin adalet hizmetlerinden en etkin şekilde yararlanması için çok çalışacaklarının altını çizen Tunç, Bekir Bozdağ'ın tecrübelerinden istifade edeceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Tunç, yaptığı çalışmalar dolayısıyla Bekir Bozdağ'a teşekkür etti.

"Yaptıklarımız milletimizin, devletimizin şahitliğindedir"

Bekir Bozdağ da görevini alnının akıyla, onur ve gururla Yılmaz Tunç'a devrettiğini söyledi.

Görev süresi içerisinde adalet ve hukuk alanındaki politikaları uyguladıklarını ifade eden Bozdağ, adalet alanında ilerleme sağlamak için gayretle çalıştıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Bozdağ, şunları kaydetti:

"Yaptıklarımız kayıtlıdır, ortadadır, milletimizin, devletimizin şahitliğindedir. Bu şahitlikler eşliğinde bugün görevi Yılmaz Tunç Beyefendiye gönül rahatlığıyla, gönül huzuruyla, arkama bakmadan gidebileceğim değerli dostuma, kardeşime emanet ediyorum. Yılmaz Tunç Bey, Meclisimizde, partimiz içinde ortaya koyduğu başarıyla, bugüne kadar Adalet Komisyonu'nda üye ve başkan olarak, Meclisimizde Grup Başkanvekili olarak verdiği hizmetlerle adalet politikalarının görünmez yardımcılarındandı. Bugüne kadar adeta bakan, bakan yardımcısı ilişkisi içerisinde çalıştık."

Bekir Bozdağ, Tunç'un adalet politikalarını etkin uygulayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Törene, Bakan Tunç'un eşi Fatma Tunç, çocukları Ayşe Sena, Mustafa Furkan, Hatice Nisa ile çok sayıda milletvekili ve bakanlık bürokratı katıldı.

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