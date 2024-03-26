Dolar
32.18
Euro
35.05
Altın
2,178.60
ETH/USDT
3,575.60
BTC/USDT
69,938.00
BIST 100
8,807.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Tunç, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı.

Alper Şaşmaz  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Bakan Tunç, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika'daki vatandaşlarımıza ve vatandaşlarımıza ait yerlere yönelik düzenledikleri saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırılarda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak her zaman Türk vatandaşlarının yanında olduklarını ve saldırganlar hakkında başlatılan soruşturmayı yakından takip edeceklerini bildiren Tunç, şunları kaydetti:

"Unutulmamalıdır ki terör bir insanlık suçudur ve terörün dini, dili, ırkı, mezhebi olmaz. Nerede olursa olsun hain terör saldırıları, toplumsal barışa, kamu düzenine ve insan onuruna yönelik büyük bir tehdittir. Tüm terör örgütlerine, destekçilerine ve işbirlikçilerine karşı tüm ülkeler net bir tavır ortaya koymalı ve ortak tepki göstermelidir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı
Savunma Sanayii Başkanlığından İsrail ile işbirliği iddialarına ilişkin açıklama
Kars'ta kar nedeniyle 58 köy yolu kapandı, mahsur kalan 15 araç kurtarıldı
Kars'ta kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
'Yaşlılara şefkat ve merhamet elinin uzatılması hayati önem arz ediyor'

Benzer haberler

Bakan Tunç, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı

Bakan Tunç, Belçika'da PKK yandaşlarının Türk vatandaşlarına yönelik saldırılarını kınadı

'Türkiye Yüzyılı, şehirlerimizin de yüzyılı olacak inşallah'

Adalet Bakanı Tunç: İsrail'e devlet demek mümkün değil

Maltepe'de seçim çalışması yapan AK Parti'linin darbedilmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı

Maltepe'de seçim çalışması yapan AK Parti'linin darbedilmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da konuştu: Darbecinin genci yaşlısı mı olur?

Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da konuştu: Darbecinin genci yaşlısı mı olur?
40 yeni noterlik kuruldu

40 yeni noterlik kuruldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet