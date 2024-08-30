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Bakan Tunç, "2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" iddiasını yalanladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma hazırlamaktan hüküm giyen 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığına yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, gerçeğe aykırı paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 30.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Bakan Tunç, "2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" iddiasını yalanladı

Ankara

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından, "sahte diploma hazırlamaktan hükümlü 2 Suriyelinin Adalet Bakanlığında işe alındığı" yönünde yapılan açıklamaların, gerçek dışı ve dezenformasyon amaçlı olduğunu belirtti.

Bahse konu kişilerden Z.B'nin sabıkasının olmadığını, bu kişinin vatandaşlık aldıktan sonra 2024'te Adana Adli Yargı Komisyon Başkanlığı bilirkişilik listesinde tercüman olarak yer aldığını kaydeden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki bu kişi Adalet Bakanlığının personeli de değildir. Diğer şahıs B.H. hakkında ise mahkumiyet kararı verilmiş ancak bu kişinin iddia edildiği şekilde bilirkişilik başvurusu dahi bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı şekilde sosyal medya hesaplarında paylaşım yapanlar hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

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