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Bakan Tekin'den öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin açıklama

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Bakan Tekin'den öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin açıklama

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin ikinci il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle bütün boş normlar açılarak yapılacağını bildirdi.

Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, paylaşımında öğretmenlerin taleplerini pastaların üzerine yazarak bildirdiği görsellere de yer verdi.

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