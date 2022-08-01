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Bakan Soylu'dan Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yapılan saldırıya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, "Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Bilgiler, yargıya intikal ettirilerek bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır." dedi.

Sefa Şahin   | 01.08.2022
Bakan Soylu'dan Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yapılan saldırıya ilişkin gözaltına alınan yeni şüphelilerin olduğunu belirterek, "Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadesini kullandı.

Soylu, yazılı açıklamasında, 30 Temmuz'da eski Türkiye'nin bir alışkanlığıyla karşılaştıklarını belirtti.

Muharrem ayının birinci gününde, 3 cemevine yönelik alçakça provokasyon ile karşılaşmalarına rağmen eski Türkiye'den farklı olarak, bu planlı provokasyonun faili meçhul kalmadığına işaret eden Soylu, "Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, milletimizin birlik duvarına çarptı." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği 'Türkiye adımlarında', sadece son 2 yılda 1585 cemevi ziyaret edildi, 8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı. Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi, tam da muharrem ayının ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emellerini engellenmektedir. Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır."

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