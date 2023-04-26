Dolar
19.42
Euro
21.44
Altın
1,990.03
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,783.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor
logo
Gündem

Bakan Soylu: Terör örgütünden, Diyarbakır Annelerinden birinin daha çocuğunu çekip aldık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Terör örgütünden, Diyarbakır Annelerinden birinin daha çocuğunu çekip aldık. Bu akşam teslim edeceğiz ve orada bir anneye daha müjde vereceğiz." dedi.

Fatih Ulaş  | 26.04.2023 - Güncelleme : 26.04.2023
Bakan Soylu: Terör örgütünden, Diyarbakır Annelerinden birinin daha çocuğunu çekip aldık Fotoğraf: İslam Yakut - AA

İstanbul

Balat çarşı içinde düzenlenen Fatih Mahalle Buluşması'na katılan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin altyapısını güçlü bir şekilde oluşturduğunu söyledi.

AK Parti 2. Bölge milletvekili adayı Soylu, "Tayyip Erdoğan bu ülkede zihniyet devrimi gerçekleştirdi. Tayyip Erdoğan'ı çekememelerinin sebebi bu. Millet özgür oldu, hür oldu. Türkiye Allah'a hamdolsun ki kısıtlı olmaktan çıktı, kendi öz güvenini kazandı." ifadelerini kullandı.

Bir müjde daha vermek istediğini ifade eden Soylu, "Terör örgütünden, Diyarbakır Annelerinden birinin daha çocuğunu çekip aldık. Bu akşam teslim edeceğiz ve orada bir anneye daha müjde vereceğiz. Çünkü onların mücadelesi, PKK'yı en çok çıldırtan mücadele." dedi.

HDP'nin kayyum atanan belediyeleri KHK'lılara teslim etmeyi vadettiğini kaydeden Soylu, onların da çocukları tekrar terör örgütüne katılmaları için dağa göndereceklerini söyledi.

Soylu, "Bakın ellerinde belediye varken yaptıklarını hepimiz gördük orada. Yaktılar, yıktılar. İktidar ortağı oldukları zaman alimallah Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bunlar kimseyi sokmazlar. Bu terör güruhunu benden iyi tanıyan yoktur. Bu terör güruhunun eline fırsat geçtiği zaman milletin canını yakarlar. Millete yapmadıkları kalmaz. Bunların dilinden biz anlarız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı döneminde de büyük hizmetler yaptığını belirten Soylu, şimdiki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise gezilerinden dolayı bu şehre hizmet etmediğini söyledi.

14 Mayıs seçimlerinde halkın Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar iktidar yapacağına inandığını vurgulayan Soylu, "Erdoğan'ın gücü sadece Türkiye'nin gücü değildir. Erdoğan'ın gücü Balkanlar'ın, Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın gücüdür. Türkiye'nin gücü, mazlumların, mağdurların ve etraf coğrafyamızın gücüdür." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde deprem konutlarının inşası devam ediyor
Bakan Akar: Milli Muharip uçağımızı da Kızılelma'yı da uçuracağız. Bu konularda artık hiçbir engel tanımıyoruz
Bakan Soylu: Terör örgütünden, Diyarbakır Annelerinden birinin daha çocuğunu çekip aldık
Bakan Varank: Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapacağız
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist teslim oldu

Benzer haberler

Bakan Soylu: Terör örgütünden, Diyarbakır Annelerinden birinin daha çocuğunu çekip aldık

Bakan Soylu: Terör örgütünden, Diyarbakır Annelerinden birinin daha çocuğunu çekip aldık

Kurtulmuş: Sandıklar açıldığında Türkiye Yüzyılı'nın kapıları da milletimiz tarafından sonuna kadar açılacak

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da kadın STK başkanlarıyla bir araya geldi

Bakan Soylu: Yunanistan'ın ortaya koyduğu tezlerin karşılığı olmadığı, Avrupa ve dünya nezdinde ortaya çıkmıştır

Bakan Soylu: Yunanistan'ın ortaya koyduğu tezlerin karşılığı olmadığı, Avrupa ve dünya nezdinde ortaya çıkmıştır
Diyarbakır'da HDP önünde eylemlerini sürdüren annelerden terör operasyonuna destek

Diyarbakır'da HDP önünde eylemlerini sürdüren annelerden terör operasyonuna destek
İçişleri Bakanı Soylu: Erzurum ve Nevşehir'de düzenlenen 51 ve 52. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 133 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Soylu: Erzurum ve Nevşehir'de düzenlenen 51 ve 52. Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 133 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet