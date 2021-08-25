Bakan Soylu sel felaketi yaşanan Bozkurt'tan 13 bin kamyon çamur çıkarıldığını bildirdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden 14 günde 13 bin kamyon çamur çıkarıldığını belirtti.
Kastamonu
Bakan Soylu, Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta yaşanan selin ardından yapılan çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.
14. Gün— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 25, 2021
Kastamonu Bozkurt'tayız
Sel afetinin ardından geçen 2 hafta...
1️⃣3️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ KAMYON
ÇAMUR ÇIKARTILDI
1️⃣.2️⃣0️⃣7️⃣ TIR SOSYAL YARDIM MALZEMESİ sel afeti bölgesine ulaştırıldı.
Allah, Devletimizi ve Milletimizi var etsin
Bu Millet, Büyük Millet pic.twitter.com/tetadvMKrP
Soylu, "Kastamonu Bozkurt'tayız. Sel afetinin ardından geçen 2 hafta... 13 bin kamyon çamur çıkarıldı. 1207 tır sosyal yardım malzemesi sel afeti bölgesine ulaştırıldı. Allah, devletimizi ve milletimizi var etsin. Bu millet büyük millet." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.