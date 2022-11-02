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Bakan Soylu, Osmaniye'de 130 uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 130 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sezgin Pancar, Serkan Avci, Bekir Ömer Fansa   | 02.11.2022
Bakan Soylu, Osmaniye'de 130 uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Osmaniye

Soylu, İl Emniyet Müdürlüğündeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi'nde (KGYS) yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına yönelik daha önce 18 ilde düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun 19'uncusunun Osmaniye'de yapıldığını söyledi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyona 430 emniyet personeli, helikopter, dronlar ve narkotik köpeklerinin katıldığını belirten Soylu, "Bu operasyonun temel amacı, planlı ve projeli şekilde, Başsavcılık koordinasyonunda yaklaşık 4 aydır teknik takip ve diğer izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda bu sabah itibarıyla uyuşturucu satıcılarını yakalamaktı. Hedefimiz 138'di, 130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde saat 07.00 itibarıyla gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin aranma, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir." diye konuştu.

Soylu, uyuşturucuyla mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Milletimiz rahat olsun. 24 saat gerek yargıyla gerek emniyet ve jandarma güçlerimizle olan bu mücadelemiz devam etmektedir. Ülkemizi, milletimizi ve gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Tarihimizin en güçlü operasyonlarını sürdürerek esas itibarıyla dünya coğrafyalarında bu işle başa çıkılamaması sebebiyle serbest bırakılmasına, göz yumulmasına aldırmadan sınırlarımızdan uyuşturucunun girmesine, gençlerimize musallat olmasına ve bu konuda gelecek nesillerimizin tehdit altında bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu topyekun, hep birlikte yapılan bir mücadeledir. Bu mücadeleyi sonuna kadar inşallah hep birlikte sürdüreceğiz. Allah yardımcımız olsun."

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