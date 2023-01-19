Bakan Soylu, İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 151 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 151 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün operasyon düzenlendiğini belirtti.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 18 Ocak tarihinde yapılan operasyonlarda:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 19, 2023
▪️286 KİLO ESRAR
▪️9.900 CAPTAGON ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde
ELE GEÇİRİLDİ
151 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İstanbul Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler👏
Operasyonlarda 286 kilogram esrar, 9 bin 900 captagon ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini aktaran Soylu, 151 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.