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Bakan Soylu: (Diyarbakır'daki terör saldırısı) Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul etti

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin, "Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul etti, 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilen birisi." dedi.

Aydın Arik   | 16.12.2022
Bakan Soylu: (Diyarbakır'daki terör saldırısı) Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul etti

Diyarbakir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 8'i polis memuru 9 kişinin yaralandığı terör saldırısının yaşandığı Diyarbakır-Mardin kara yolunda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Soylu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Sabah 05.10'da yol istikametinde bir araç anlaşılıyor ki içerisinde bomba var. Hayvan pazarına giderken polislerimizin, güvenlik güçlerimizin orada alacağı günlük tedbirleri almak üzere gittiklerinde yol istikametinde patlatıldı. Allah'a çok şükür 9 kişi vardı aracın içerisinde. 8'i polis memuru, birisi sivil mühendis. Hiçbir şey olmadı. Hepsi de taburcu edildi. Geçmiş olsun. Hemen akabinden 1 saat bile olmadan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz el birliğiyle hakikaten arabayı buraya bırakan, hem bombayı yerleştiren Lice istikametinde yakaladılar. Hemen sorguladılar. Hemen sorgulandılar, sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve buraya bıraktığını kabul etti, 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilen birisi. Soruşturmanın çerçevesi içerisinde 5 kişi şu an gözaltında."




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