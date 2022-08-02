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Bakan Soylu, bu yıl 132 bin 430 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yıl 132 bin 430 kaçak göçmenin yakalandığını, 61 bin 14'ünün ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.

Kemal Karadağ   | 02.08.2022
Bakan Soylu, bu yıl 132 bin 430 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçak göçe müsamahamız yok. Sınır duvarları yapılıyor, kaçak geçişler güvenlik güçlerimizce engelleniyor. 2022'de 132 bin 430 kaçak göçmen yakalandı, 61 bin 14'ü ülkesine geri gönderildi. Dünyada geri gönderme operasyonun uluslararası kriterde bu oranda yapılmasının örneği yoktur." ifadelerini kullandı.

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